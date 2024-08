(P) Doctorul Bogdan Acatrinei duce implantologia ghidată în Malaysia, la congresul iZen Implant

Acest congres de prestigiu a reunit experți de renume din întreaga lume pentru a discuta cele mai recente progrese și tehnici inovatoare în implantologia dentară, oferind o platformă valoroasă pentru schimbul de cunoștințe și experiențe.

Progrese și provocări în implantologia ghidată

Dr. Bogdan Acatrinei, un expert recunoscut în domeniul implantologiei și fondator al Superdent Premium Education, a deschis congresul prezentând două conferințe remarcabile sub titlul „Guided 3.0 - the good, the bad and the ugly”.

Dr. Acatrinei, cu peste 18 ani de experiență și un masterat în implantologie și estetică dentară de la UCLA, este cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în România, inclusiv ca pionier al implantologiei ghidate. În cadrul prezentării sale, Dr. Acatrinei a oferit o privire de ansamblu detaliată asupra tehnologiilor de implantologie ghidată, evidențiind atât beneficiile, cât și provocările acestora. Participanții au avut ocazia să înțeleagă principiile și tehnicile din spatele acestei abordări inovatoare, care asigură rezultate precise și predictibile în plasarea implanturilor dentare.

Planificarea virtuală în implantologie

De asemenea, Dr. Acatrinei a discutat despre planificarea virtuală a tratamentului, folosind imagistica 3D și software-uri dedicate pentru a crea ghiduri chirurgicale personalizate. Un aspect important al prezentării a fost și analiza problemelor, erorilor, complicațiilor și eșecurilor întâmpinate în utilizarea tehnologiilor ghidate, oferind participanților o imagine completă și echilibrată a acestei metode avansate.

Dr. Bogdan Acatrinei profesează în clinica Superdent 92 din Constanța, restaurând danturi complete prin implantologia ghidată, cea mai sigură metodă în implantologia modernă.

Dată publicare: 14-08-2024 14:18



