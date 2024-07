(P) Descoperă și Comandă Smartwatch iQuality | Vezi ce modele îți recomandăm în 2024

iQuality este partenerul ideal, indiferent de genul tău. Au modele pentru femei, bărbați și copii, de la elegantul iQuality FunEdge PRO Golden Sakura la robustul iQuality StarBurst EKG pentru bărbați și jucăușul iQuality Super-Blue 4G cu GPS și jocuri educative pentru copii.

Smartwatch-urile iQuality oferă funcții de monitorizare a sănătății, astfel încât să fii mereu informat și să poți lua decizii bune pentru sănătatea ta. Bateriile au o autonomie de până la 30 de zile în stand-by și 4-7 zile de utilizare normală, asigurându-ți funcționarea continuă în momentele importante.

Un smartwatch nu este doar funcțional, ci și plin de stil. Cu Smartwatch iQuality, poți personaliza ceasul așa cum dorești, alegând dintre sute de teme și fețe de ceas disponibile în aplicație. Alege un look care îți place, de la clasic la sportiv, și smartwatch-ul tău iQuality te va reprezenta cu stil.

Nu mai aștepta! Alege acum un smartwatch iQuality și beneficiază de ofertele speciale. De pildă, pachetul 1+1 pentru iQuality FunEdge PRO este la doar 469,99 lei, cu o reducere de preț de la 500 lei. Sau optează pentru iQuality StarBurst EKG la prețul promoțional de 374,98 lei, cu o reducere de 50% față de prețul inițial de 750,00 lei. Livrarea este rapidă în 1-2 zile lucrătoare prin curier sau în EasyBox și vine cu o garanție de 24 de luni, făcând achiziția unui ceas smartwatch iQuality o decizie inteligentă pentru viața ta.

Top 10 Smartwatch iQuality recomandate în 2024

În 2024, smartwatch-urile iQuality se disting prin inovație și adaptabilitate, oferind o varietate de modele pentru diverse nevoi și preferințe. Printre cele mai apreciate se numără iQuality FunEdge PRO, cu un design elegant și funcții de monitorizare a sănătății. De asemenea, Bijuteria Tehnologică iQuality CrystalEdge se distinge prin ecran AMOLED de înaltă rezoluție și conectivitate Bluetooth.

Pentru femei, iQuality FunEdge PRO Golden Sakura și iQuality CrystalEdge Golden Sakura sunt ideale, datorită stilului rafinat și funcționalităților dedicate, cum ar fi monitorizarea somnului și a ritmului cardiac.

Bărbații vor fi încântați de designul sportiv și rezistența la apă a iQuality Military Watch 1ATM, perfect pentru activități în aer liber și rezistent la îngheț, temparaturi înalte, stropi, piscină și ploaie. iQuality MG One 3ATM este ideal pentru munte, înot și sporturi acvatice ușoare, fiind rezistent la apă până la 3 ATM, indicând altitudinea și presiunea atmosferică.

iQuality StarBurst și iQuality StarBurstET se disting prin funcții avansate, cum ar fi apelarea, asistentul vocal inteligent și multiple moduri sport. Acestea sunt excelente pentru cei care caută versatilitate și performanță cu funcții avansate și complete de monitorizare a sănătății.

iQuality FreeEdge PRO se remarcă prin monitorizarea avansată a sănătății, inclusiv glucometru, termometru și tensiune arterială, alături de notificări inteligente și personalizare extinsă. Indiferent de modelul ales, smartwatch-urile iQuality oferă o experiență de utilizare superioară, combinând funcționalitate, stil și inovație pentru a satisface cerințele în continuă evoluție ale utilizatorilor.

Smartwatch iQuality FreeEdge PRO - Versatilitate și conectivitate la încheietura ta

Descoperă smartwatch-ul iQuality FreeEdge PRO, un partener ideal pentru un stil de viață activ și sănătos. Acesta este acum disponibil la o reducere de 28% față de prețul inițial, oferindu-ți o oportunitate unică de a-l cumpăra la doar 275,00 lei. Este compatibil cu Android 5.0+ și iOS 9.0+, oferindu-ți o experiență completă prin conectarea cu telefonul tău.

Notificări, moduri sport și personalizare cu peste 100 de teme

Smartwatch-ul iQuality FreeEdge PRO te ține mereu informat prin notificările pe ecran. Acesta oferă peste 100 de moduri sport pentru monitorizarea antrenamentelor tale. Poți personaliza ceasul alegând dintr-o gamă vastă de teme pentru ecran și interfață, disponibile în mai multe limbi.

Funcții suplimentare, cum ar fi monitorizarea somnului și localizarea rapidă a telefonului, fac din acest smartwatch un asistent personal ideal. Profită de oferta specială și primește produsul în 24 de ore. Nu rata șansa de a avea un smartwatch versatil și bogat în funcții.

Pachet 1+1 Smartwatch iQuality FunEdge PRO - Bucură-te de două ceasuri inteligente la un super preț

Profită de o ofertă incredibilă pentru pachetul 1+1 smartwatch iQuality FunEdge PRO, la un preț de doar 449,99 lei. Aceasta reprezintă o reducere de 26% față de prețul inițial de 609,98 lei. Îți oferă nu unul, ci două smartwatch-uri inteligente la un preț imposibil de neglijat, oferind o valoare excepțională pentru banii pe care îi investiști.

Smartwatch-ul iQuality FunEdge PRO vine cu funcții avansate de monitorizare a sănătății. Acesta include un glucometru, termometru și măsurarea tensiunii arteriale. Astfel, poți urmări starea de sănătate zilnic. De asemenea, primești notificări direct pe ceas și poți alege dintre zecile de moduri sport pentru a-ți monitoriza performanța.

În plus, iQuality FunEdge PRO are un design elegant și modern, rezistent la apă. Are un display AMOLED HD de 1.39 inch, oferind culori vii și o interfață intuitivă. Este compatibil cu sistemele Android 5.0+ și iOS 9.0+, adaptându-se nevoilor tale.

Pachetul promoțional Smartwatch StarGT PRO include și căștile wireless sport iQuality J-TEN, cu tehnologie Bluetooth 5.3 și anulare a zgomotului. Acestea oferă o autonomie de până la 10 ore de redare continuă. Căștile sunt concepute pentru confort și utilizare îndelungată, fiind ideale pentru sesiuni extinse de ascultare.

Nu rata această oportunitate unică de a achiziționa două produse de top la un preț avantajos. Comanda este protejată de o garanție electronică de 24 de luni și o politică de retur simplă și ușoară în 30 de zile.

Livrarea este estimată în 24 de ore, așa că plasează comanda acum, până nu pleacă alții în vacanță cu ele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 08-07-2024 15:46



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.