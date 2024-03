(P) De Ziua Femeii, dm și-a răsfățat clientele cu surprize și cadouri

dm a crea experiențe unice de Ziua Femeii pentru doamnele și domnișoarele care ne inspiră și ne încântă zi de zi.

La această acțiune specială, fiecare clientă a avut parte de surprize plăcute și cadouri atrăgătoare, constând în: consiliere pe partea de skincare și make-up cu influenceri apreciați, dar și scurte lecții de machiaj, împreună cu partenerii noștri, transformând această zi într-una memorabilă.

dm România a oferit o experiență de neuitat clientelor care au trecut pragul drogheriilor selectate din Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Oradea, Pitești, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.

Am avut alături de noi ambasadori dm și make-up artiști de renume, precum Adina Vlad, Alex Docea, Ally Make Up Swan, Ana Preda, Cosânzenele, Cosmina Marinescu, Daniela Stancu, Haiky, alături de mulți alți consilieri și creatori de conținut.

Fiecare drogherie vizată a așteptat clienții cu surprize și cadouri, menite să încânte și să răsfețe participantele la această sărbătoare a feminității. Clientele au avut parte de momente magice, interacționând cu ambasadorii și consilierii de la fața locului.

Aceste surprize și cadouri exclusive au adus un plus de strălucire și rafinament evenimentului nostru, oferind participantelor o experiență de frumusețe completă și memorabilă din partea brandurilor participante: alverde, Balea, Balea Med, BOURJOIS, ebelin, Garnier, Lifter Gloss, Lifter Plump, L’Oreal, Makeup Revolution, Maybelline New York, Mixa, Parsa, Real Techniques, RIMMEL LONDON, Skin Cycling, s-he colour&style, Tangle Teezer, trend !t up

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar în România, lanțul de magazine este prezent de 16 ani, timp în care a evoluat constant, a creat peste 1600 de locuri de muncă și a deschis peste 140 de magazine. În 2022, dm a lansat, în România, și magazinul online, expansiunea companiei fiind în continuare una din priorități.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: , Dată publicare: 20-03-2024 11:01



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.