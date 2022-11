(P) Cum să te pregătești pentru un interviu de angajare în limba engleză

Ne este teamă pentru că va fi nevoie să ieșim din propria zonă de confort, va fi nevoie să încercăm lucruri pe care nu le-am mai făcut până la momentul respectiv, și să cunoaștem totodată persoane noi. Apoi, ne vom întreba dacă am fost sau nu plăcuți, acceptați, și dacă vom trece în etapa următoare. În astfel de situații, este important să fim relaxați și încrezători în propriile puteri.

Cunoașterea limbilor străine, precum limba engleză, pe piața muncii reprezintă un avantaj care poate face diferența. Dacă urmează să susții un interviu de angajare în engleză, ori îți dorești ca acest lucru să se întâmple la un moment dat în viața ta, și vrei să îți îmbunătățești skillurile, participă la câteva cursuri de engleză pentru adulți online. În cele ce urmează, îți propunem câteva sfaturi utile pentru a te pregăti de un interviu de angajare în limba engleză.

· Exersează-ți discursul de prezentare

Bineînțeles că spontaneitatea este bună, însă n-ar strica să faci un mini-exercițiu, în fața oglinzii, ori, cu un prieten, în care să vorbești despre tine, despre experiența anterioară, să îți descrii punctele forte/slabe, și să relatezi motivul pentru care vrei respectivul job. Iată câteva expresii care te-ar putea ajuta:

- I gratuated from ... in (the year) – Am absolvit ... în anul

- I am qualified ... – Sunt calificat/ă în ...

- I worked for (company name) as a (job role) ... – Am lucrat pentru (numele companiei) drept/ca (rolul)

- I was responsible for ... – Am fost responsabil/ă cu ...

· Îmbracă-te într-o ținută prezentabilă/office

Tipul ținutei pe care decizi să îl abordezi în cadrul unui interviu de angajare joacă un rol important deoarece, aceasta denotă cum ești tu ca persoană și câtă atenție acorzi lucrurilor pe care le faci. Înainte de un interviu, încearcă să aloci ceva timp pregătirii aspectului fizic pentru a te asigura că acesta va reflecta ce fel de persoană ești.

Pe lângă asta, trebuie să mergi relaxat la interviu. Fie că e vorba de un interviu online, sau offline, e important să te trezești din timp, să te hidratezi, să fii calm și punctual. Dacă aloci un timp de pregătire înainte, lucrurile vor merge mult mai bine, și în felul acesta te vei simți mult mai competent.

· Informează-te cu privire la compania unde vei susține interviul

Research-ul de dinainte de interviu joacă un rol destul de important și reprezintă, cumva o „temă pentru acasă” pe care o ai de făcut înainte de a te întâlni cu angajatorul tău. Acesta te poate întreba:

- What do you know about our company? – Ce știi despre compania noastră?

- Do you know anything about us and what we do? - Știi câte ceva despre noi și cu ce ne ocupăm?

- Did you find out about the company? – Ai aflat informații despre firmă?

- How did you hear about us? – Cum ai aflat despre noi?

Nu trebuie să știi tot istoricul firmei, ci doar câteva lucruri de bază, care de cele mai multe ori apar pe pagina principală a site-ului organizației.

· Află care sunt cele mai frecvente întrebări în cazul unui interviu de angajare

Pentru acest sfat, te-ar putea ajuta să creezi o listă cu cele mai utilizate întrebări, la care le poți scrie răspunsul pe hârtie, în limba engleză. Trebuie să te pregătești să te descrii pe tine și experiența profesională pe care o ai, să spui de ce îți dorești să lucrezi în compania cu pricina, de ce vrei să pleci de la actualul job. Pentru acestea, am pregătit câteva întrebări, în limba engleză:

- Why do you want to work here? – De ce vrei să lucrezi aici?

- Why should we hire you? – De ce ar trebui să te angajăm?

- What are your greatest strenghts and weaknesses? – Care sunt punctele tale tari? Dar slăbiciunile/ punctele slabe?

- How do you deal with pressure or stressful situations? – Cum te descurci cu presiunea și situațiile stresante?

- Why are you leaving your current job? – De ce vrei să demisionezi de la actualul tău loc de muncă?

În concluzie, atunci când urmează să ai un interviu de angajare în limba engleză, este important să te pregătești înainte, din mai multe unghiuri de abordare: să ai grijă de aspectul fizic, să te informezi legat de compania la care ai aplicat, să exersezi pronunția cuvintelor, ori să îți închipui ce te-ar putea întreba angajatorul, singur, în fața oglinzii.

