(P) Cum optimizezi perfect un living mic – tendințe 2021

Un living de dimensiuni mici poate pune probleme serioase proprietarilor, atunci când vine vorba despre amenajarea interioarelor.

Sunt mai multe piese de mobilier și tendințe care te pot ajuta sa optimizezi spațiul într-un living mic și să îl faci funcțional, fără să pară înghesuit.

Crearea unui spațiu multifuncțional cu canapele extensibile

Pe piață există mai multe modele de canapele extensibile ce pot fi folosite pentru optimizarea unui living mic și transformarea lui într-un spațiu multifuncțional. O canapea extensibilă de dimensiunea potrivită poate servi pe timpul zilei pentru relaxare în fața televizorului și pentru socializare, dar poate fi foarte utilă și pentru zilele în care ai invitați cărora trebuie să le poți oferi un pat. Dacă nu ai un număr mare de camere, cea mai bună soluție este să folosești și livingul pentru dormit și poți face asta doar cu o canapea extensibilă confortabilă.

Utilizarea celor mai frumoase tablouri pentru decor

Atunci când ai un spațiu mic în casă, cea mai bună soluție este să pui decorațiunile pe pereți. Poți alege cele mai frumoase tablouri, care să se potrivească cu stilul de amenajare interior și cu preferințele personale. În felul acesta nu mai trebuie să acoperi rafturile si alte obiecte de mobilier din casă cu decorațiuni și nu vei face spațiul să pară foarte aglomerat. Spațiile mici pline de obiecte de mici dimensiuni par prăfuite și devin obositoare.

Folosește tabureți în loc de scaune

Dacă folosești tabureți în loc de scaune vei obține un alt avantaj foarte important și anume faptul că vei avea mai puțin spațiu ocupat de scaune. În plus, într-un living mic, mobilă mare cum sunt scaunele, va face ca spațiul să pară inutil încărcat. In plus, scaunele sunt utile doar atunci când ai și o masă de dimensiunea potrivită pentru ele, însă despre mese vom discuta în următorul paragraf.

Alege măsuțe de cafea de efect

Dacă ai un living mic nu folosi mese mari în el pentru ca spațiul va fi sufocat de ele. Alege măsuțe de cafea de efect, care să se potrivească și cu tabureții și vei reuși să menții spațiul echilibrat și confortabil. Măsuțele de cafea pot fi cât de creative vrei și pot fi chiar improvizate din alte obiecte pe care le ai în casă.

Ținând cont de aceste sfaturi vei reuși cu siguranță să obții cele mai interesante aranjamente pentru livingul tău, fără să existe riscul ca acesta să pară supraîncărcat, indiferent de dimensiunile pe care le are încăperea sau de stilul de amenajare abordat în interior.

Sursa de imagine: Photographee.eu / Shutterstock.com