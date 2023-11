(P) Cum îți îngrijești tenul pentru a menține un pH echilibrat?

Un nivel optim al acestuia este esențial pentru menținerea aspectului proaspăt și radiant al pielii. Dacă te întrebi cum îți poți îngriji tenul pentru a-i menține starea de echilibru, te invităm să citești în continuare!

Ce rol are pH-ul în îngrijirea pielii?

Vrei să te bucuri de o piele sănătoasă și echilibrată? Pentru a o îngriji cât mai bine este important să știi ce este pH-ul și cum contribuie acesta la funcționarea optimă a tenului. Pe scurt, pH-ul este o măsură a acidității sau alcalinității unui mediu.



Stratul superficial al pielii are un pH ușor acid, de aproximativ 5.5, și acționează ca o barieră de protecție împotriva bacteriilor și a altor agenți patogeni. Acest mediu ușor acid ajută, totodată, și la protecția împotriva factorilor externi. Atunci când pH-ul pielii este în echilibru, pielea ta se menține sănătoasă și permite funcționarea normală a enzimelor și a altor procese biochimice importante [1].

Factori care pot influența pH-ul pielii

Deși pielea este, de obicei, rezistentă și echilibrată în mod natural, există o varietate de factori care pot influența nivelul pH-ului. Unul dintre aceștia este utilizarea unor produse de îngrijire a pielii care nu sunt potrivite pentru nevoile tenului tău. Săpunurile dure sau produsele prea alcaline pot modifica pH-ul pielii, afectându-i stratul superficial și, implicit, capacitatea de a-și îndeplini funcțiile de protecție.



Exfolierea excesivă poate fi, de asemenea, un factor care să afecteze pH-ul pielii. Chiar dacă exfolierea este importantă pentru îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, exfolianții duri sau utilizarea prea frecventă a anumitor produse pot dezechilibra stratul superior al pielii și, implicit, nivelul pH-ului.



Alți factori, precum calitatea apei cu care îți cureți pielea sau factorii de mediu, pot influența, de asemenea, pH-ul pielii. Apa dură, bogată în minerale, poate provoca iritații și uscăciune, afectând pH-ul natural al pielii. Expunerea la poluare și la radiațiile UV, precum și stresul, pot contribui, de asemenea, la dezechilibre ale pH-ului [2].

Sfaturi pentru a menține un pH echilibrat

Pentru a menține un nivel optim al pH-ului și pentru a preveni dezechilibrele, ține cont de următoarele sfaturi:

Alege produse de curățare a tenului cu formule blânde - folosește geluri sau loțiuni de curățare cu un pH echilibrat, care să nu afecteze stratul superficial al pielii. Evită săpunurile dure și optează în schimb pentru produse specializate, destinate să păstreze echilibrul natural al pielii;

- folosește geluri sau loțiuni de curățare cu un pH echilibrat, care să nu afecteze stratul superficial al pielii. Evită săpunurile dure și optează în schimb pentru produse specializate, destinate să păstreze echilibrul natural al pielii; Hidratează-ți pielea în mod regulat - aplică o cremă hidratantă potrivită tipului tău de piele după demachiere și curățare. Hidratarea contribuie la menținerea unui nivel optim de apă în țesuturi;

- aplică o cremă hidratantă potrivită tipului tău de piele după demachiere și curățare. Hidratarea contribuie la menținerea unui nivel optim de apă în țesuturi; Exfoliază tenul cu blândețe - folosește un exfoliant blând o dată sau de două ori pe săptămână pentru a îndepărta celulele moarte ale pielii fără a afecta în mod excesiv pH-ul;

- folosește un exfoliant blând o dată sau de două ori pe săptămână pentru a îndepărta celulele moarte ale pielii fără a afecta în mod excesiv pH-ul; Protejează-te de razele solare - aplică un produs de protecție solară în fiecare zi pentru a-ți proteja pielea împotriva radiațiilor UV și pentru a preveni arsurile solare;

- aplică un produs de protecție solară în fiecare zi pentru a-ți proteja pielea împotriva radiațiilor UV și pentru a preveni arsurile solare; Consumă o cantitate adecvată de apă - asigură-te că bei suficientă apă pe parcursul zilei pentru a menține o hidratare corespunzătoare și pentru a susține sănătatea pielii;

- asigură-te că bei suficientă apă pe parcursul zilei pentru a menține o hidratare corespunzătoare și pentru a susține sănătatea pielii; Consultă un specialist - dacă întâmpini probleme cu pielea sau ești nesigură cu privire la produsele potrivite pentru tine, consultă un dermatolog pentru sfaturi personalizate [1][2].

Așadar, pentru a te bucura de un ten sănătos și radiant, este important să menții un nivel echilibrat al pH-ului. Ține cont de recomandările noastre, alege-ți cu grijă produsele de îngrijire și nu ezita să ceri sfatul unui specialist dacă vrei să te bucuri de o piele perfect sănătoasă!

Surse de informare:

[1] “What Is Your Skin’s PH and Why Does It Matter?” Cleveland Clinic, Cleveland Clinic, 29 June 2023, health.clevelandclinic.org/what-is-skin-ph/. Accesat în data de 14 Nov. 2023.

[2] Cherney, Kristeen. “About Skin PH and Why It Matters.” Healthline, Healthline Media, 19 Mar. 2019, www.healthline.com/health/whats-so-important-about-skin-ph#skin-p-h. Accesat în data de 14 Nov. 2023.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 23-11-2023 18:47



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.