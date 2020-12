(P) Cropmarket - cine se află în spatele celui mai de succes magazin agricol online

Cropmarket este magazinul agricol online care a luat naștere în anul 2016 și care s-a dovedit de-a lungul timpului a fi unul dintre cele mai mari ajutoare ale agricultorilor profesioniști, dar și ale grădinarilor amatori.

Printre produsele vândute prin intermediul magazinului online se numără: semințele de legume, pesticidele, semințele de cultură mare, dar și uneltele și accesoriile.



Numele celui care stă în spatele acestui business este Andrei Pîrvu, un tânăr antreprenor, de profesie inginer agronom, pasionat de tot ceea ce înseamnă agricultură, dar și de business. Andrei a hotărât să înființeze acest magazin online din dorința de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol din România. Pentru asta, nu a fost nevoie decât de multă pasiune, dăruire, angajați experimentați în acest sector de activitate care pot răspunde la întrebările clienților și comercializarea unor produse de calitate superioară.



L-am invitat pe Andrei Pîrvu la o discuție și iată ce am aflat din culisele afacerii online Cropmarket!



Cum a pornit ideea de business?



Încă din facultate îmi doream să am propriul business. Tot în acea perioadă am aflat că România este o țară cu un potențial extrem de ridicat în privința agriculturii, dar cu toate acestea, deloc pus în valoare. Tocmai de aceea mi-am dorit să aduc un aport considerabil în privința promovării acestei valori a țării noastre.



Studiile de specialitate m-au ajutat să acumulez toate informațiile necesare pentru că mai apoi, să le inglobez într-un business de succes. N-a trecut nicio zi fără să lucrez la acest vis. Și cum perseverența este cheia succesului, în prezent, am alături de mine o echipă dedicată care contribuie la îndeplinirea obiectivului comun: dezvoltarea sectorului agricol din România.



Magazinele agricole s-au extins rapid în mediul online, mai ales în ultima perioadă. Cum reușiți să vă deosebiți de concurență?



Nu am privit niciodată concurența ca pe un factor destabilizator ci din contră, concurența m-a ajutat să mă autodepășesc de fiecare dată. Consider că valorile sunt cele care te diferențiază. Am încercat întotdeauna să sprijin agricultorii din România, să ofer servicii transparente, produse de calitate și nu în ultimul rând, să le pun la dispoziție o echipă specializată, pregătită să răspundă oricăror întrebări venite din partea clientului.



Care sunt motivele pentru care o persoană ar trebui să aleagă Cropmarket pentru cumpărături online de acest tip?



Recunosc că există o competiție acerbă pe această piață, însă întotdeauna am încercat să oferim o experiență plăcută vizitatorilor și implicit, clienților noștri. Începând de la simplitatea procesului de cumpărare și până la o descriere cât mai detaliată a produselor, am încercat să bifăm toate aspectele importante. Mai mult decât atât, am învățat să empatizam cu publicul nostru țintă. Așa am implementat secțiunea de blog, unde vizitatorii site-ului găsesc o mulțime de informații despre diferite culturi, plantare, întreținere, recoltă etc.



Nici în privința prețurilor nu încetăm să surprindem. Știm care sunt așteptările clienților noștri, așa că adoptăm strategii care să favorizeze cumpărătorul. De asemenea, ne asigurăm întotdeauna că produsele ajung în cel mai scurt timp, dar și în siguranță în posesia clienților.



La final, antreprenorul de succes ne-a dezvăluit că dezvoltarea business-ului său nu se va opri aici. Dacă vrei să fii la curent cu toate noutățile Cropmarket, stai cu ochii pe site!