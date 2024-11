(P) Colecția Vetements de primăvară 2025 Ready-to-Wear la Săptămâna Modei de la Paris

Show-ul care a vizat prezentarea colecției Vetements de primăvară 2025 Ready-to-Wear a fost așa cum toată lumea se aștepta. Îndrăzneț, provocator și plin de surprize. Ca și colecția în sine, de altfel. Guram Gvasalia, creierul din spatele brandului, a oferit un spectacol de excepție. A explorat teme post-apocaliptice, consumerism și reciclare creativă, colecția de primăvară marcând o nouă eră pentru brand.

O colecție în inima Parisului, cu invitați celebri și teme din prezent

Săptămâna Modei de la Paris, desfășurată pe 27 septembrie 2024, a fost martoră la o revenire spectaculoasă a brandului Vetements sub direcția creativă a lui Guram Gvasalia. Show-ul a avut loc într-un mall semi-abandonat, oferind un decor perfect pentru tematica "Time to Clean Up the Mess". Grămezile de haine aruncate la intrare au simbolizat perfect haosul consumerist, fiind în același timp și o invitație la reutilizare creativă.

Runway-ul a fost deschis de Travis Scott, iar Gigi Hadid, Heidi Klum, Carmen Kass și Law Roach au reușit să capteze atenția tuturor. În public, figuri precum J.Balvin, Normani și Ice Sice au completat atmosfera de super show. Marcia Cross, cunoscută din pelicula Desperate Housewives, a avut onoarea de a închide defilarea.

Colecția a explorat o lume post-consumeristă în care moda trebuie să devină sustenabilă. Creatorul a reinventat "vechiul" într-un mod cu totul nou. Deconstrucția pieselor vechi și materialele neconvenționale au fost obligatorii pentru această abordare. Elementele post-apocaliptice și estetica streetwear-ului au fost combinate în mod natural în toată colecția Vetements, astfel încât cei pasionați de acest stil vestimentar să se inspire și să creeze ținute unice.

Un design estetic influențat de streetwear și high fashion

Colecția reflectă întocmai semnătura Vetements. Estetică îndrăzneață, cu influențe streetwear și elemente high fashion. Siluetele exagerate, materialele deconstruite și detaliile neașteptate au dominat podiumul. Mai exact, am avut ocazia de a ne delecta cu piese cu umeri supradimensionați, pantaloni XXL, bandă adezivă transformată în rochii, articole de ziar integrate în piese high-fashion, margini nefinisate și detalii aparent greșite devenite un manifest împotriva luxului supraproducției.

Tendințe cheie prezentate în colecție

Prezentarea Vetements a reflectat în mod direct câteva dintre tendințele majore ale momentului. Layering-ul inovativ a fost descris prin straturi neobișnuite de materiale și texturi care creează un efect tridimensional. Piese care sfidează proporțiile și amintesc de stilul exagerat al anilor '90, dar și tonuri neutre combinate cu accente neon, au fost și ele aduse în prim plan. Comparativ cu alte colecții de primăvară 2025, Vetements rămâne pe linia sa de avangardă, dar propune o soluție la problematica luxului: designul sustenabil.

Influențe și colaborări care au transformat viziunea brandului

Legătura dintre Balenciaga și Vetements este inconfundabilă. Totuși, colecția de primăvară 2025 marchează o separare clară. Guram Gvasalia redefinește brandul, distanțându-l de umbra fratelui său, Demna, propunând o nouă direcție de anti-luxury. Colaborările anterioare dintre Vetements și DHL au simbolizat ironia anti-capitalistă, iar piesele din prezent continuă această tradiție. Piesa iconică, rochia din bandă adezivă DHL, reia spiritul iconic al colecției din 2025, dar cu un mesaj din prezent: luxul trebuie regândit.

Și pentru că vorbeam mai devreme de celebra bandă adezivă, Gigi Hadid a stârnit senzația cu rochia purtată, creată chiar din bandă adezivă galbenă și roșie DHL. Această stilizare îndrăzneață a fost completată de pantofi înveliți în aceeași bandă, fiind un semn clar al abordării DIY a colecției. Carmen Kass, a adus emoții pe podium. Aceasta a defilat fiind însărcinată, iar prezența sa a transmis un mesaj subtil despre transformare și noi începuturi, în ton cu tematica colecției. Modele precum Heidi Klum și Law Roach au îmbrăcat creații îndrăznețe, consolidând mesajul provocator al brandului.

Guaram Gvasalia a demonstrat încă o dată că Vetements se menține ca fiind unul dintre cele mai inovatoare branduri din industrie. Colecția Ready-to-Wear de Primăvară 2025 ne-a descris o conversație despre viitor, despre sustenabilitate și despre cum să găsim frumusețea în imperfecțiuni. Prin prezentarea din Paris, a provocat status quo-ul și a oferit o viziune proaspătă asupra conceptului de lux modern.

