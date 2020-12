(P) Cele mai eficiente bărci gonflabile din PVC, la prețuri WOW pe TotalFishing.ro!

Dacă îți place pescuitul și vânătoarea, sau vrei să ai o vacanță cu familia de neuitat pe întinderile mari de lacuri din țara noastră sau pe canalele din Delta Dunării, atunci cea mai bună soluție ar fi achiziționarea unei bărci gonflabile performante.

Când vine vorba de a cumpăra o barcă pneumatică, se știe că cel mai important aspect de care trebuie ținut cont este materialul. Bărcile din PVC au devenit foarte populare în rândul pasionaților de pescuit, deoarece sunt fabricate din materiale moderne, rezistente, durabile și puternice.

Un exemplu ar fi barca pneumatică extrem de performantă produsă de Kolibri. Diverse modele, pentru orice buzunar, pot fi găsite în oferta de bărci gonflabile pentru pescuit de pe TotalFishing.ro, alături de alte mărci renumite.

Dacă optezi pentru o barcă Kolibri K-260TS, de pe TotalFishing.ro, ai următoarele avantaje:

• Barca este din PVC, în 5 straturi, este rezistentă la radiații ultraviolete (UV)

• Plăcile din PVC sunt îmbinate prin termosudare, cu echipament HFAC

• Dispune de tehnologii avansate, are rezistență mare atât la apă dulce cât și la apă sărată, dar și la temperaturi cuprinse între -30 și +60 grade Celsius

• Are două compartimente independente, cu supape de siguranță pentru stabilizarea presiunii; în caz de avarie, sunt șanse mai reduse ca barca să se scufunde

• Poate transporta fără probleme două persoane, pe banchetele plasate din zona extremităților

• Este compactă, poate fi strânsă într-o geantă

• Podina este semirigidă și se transportă într-o husă specială

• Este o barcă cu vâsle, dar are kit de atașare motor, deci poate deveni și o barcă cu motor, ce alunecă cu viteză mare pe apă

• Are un kit pentru pompa pentru picior și o trusă pentru reparații rapide.

În cazul bărcilor de marcă Kingfisher ai beneficii precum:

• Design excelent, rezistență mare a materialelor, acestea fiind de calitate superioară

• Sunt din țesături foarte puternice, din țesături cu tenacitate de 1100D Tex cu rezistență foarte bună la intemperii, la acțiunea apei, la frecare și uzură în timp

• Capacitatea de încărcare mare

• Greutate redusă, compactitate la transport

• Stabilitate bună pe apă, confort ridicat în timpul pescuitului pe apă

• Prețul este foarte avantajos comparativ cu alte modele de bărci si brand-uri disponibile pe piață.

TotalFishing.ro este cel mai mare magazin online de articole de pescuit din România, cu produse comercializate la prețuri uimitoare, cele mai avantajoase de pe piață. Pe acest site poți găsi toate categoriile de articole de pescuit, deci aproape tot ce îți dorești în acest domeniu, indiferent dacă ești un pescar amator sau cu experiență.

În luna noiembrie sunt reduceri de sezon, dar și promoții de nerefuzat, ca de exemplu:

• Reduceri de 50% la pantaloni, bluze și veste de pescuit, la fire monofilament, monturi crap și tambur rezervă pentru mulinetă

• Reduceri de 57% la năluci, twistere de pescuit

• Monturi la prețuri reduse cu 20% și rod pod-uri cu 45% mai ieftine

• Reduceri de 48% pentru lansetele Fenwick și de 10% pentru lansete Korum

• 25% reducere la aditivi sonubaits pentru metoda Feeder și altele.

În acest magazin online poți găsi, pe lângă colecția cu diferite modele de bărci gonflabile sau pneumatice din PVC, mii de articole de pescuit la crap, sute de lansete și mulinete profesionale, suporți și mii de accesorii, de la producători renumiți precum Shimano, Anaconda, Fox, Nash, Daiwa, JRC, Trakker, Gardner, Solar.

Magazinul are variate produse de nadă, de la producători precum CC Moore și Dynamite Baits, care sunt cunoscuți în toată Europa, ca fiind lideri în acest domeniu. De asemenea, aici poți găsi produse pentru pescuit la feeder sau pescuit staționar – lansete, mulinete, undițe și cârlige – de marcă Preston, Colmic, Maver, Trabucco sau Tubertini. Magazinul are produse profesionale de brand pentru pescuitul la somn, pescuitul la pești răpitori, dar și pentru pescuitul marin.