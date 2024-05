(P) Ce să scriu „Despre mine” în CV când nu am experiență?

Realitatea este, însă, că selecția aplicanților este rezultatul unui cumul de factori, iar dobândirea experienței este un proces de durată. Tocmai de aceea ar trebui să trecem mult mai ușor peste acest impas în momentul redactării CV-ului personal. Astfel, pentru a ne asigura că abilitățile noastre întâlnesc așteptările recrutorilor, este necesar să ne arătăm motivația de dezvoltare personală și implicit profesională.

Vom desluși împreună misterul întrebării <<Ce să scriu „Despre mine” în CV când nu am experiență?>> și răspundem curiozităților juniorilor de pe piața muncii chiar în rândurile următoare.

Indiferent că ai acumulat sau nu experiență în perioada facultății, activitățile extra curriculare sau training-urile la care ai luat parte sunt cele care te pot diferenția de restul candidaților. În același timp, este necesar să îți personalizezi în permanență CV-ul în funcție de cerințele jobului pentru care aplici și să îl păstrezi actualizat la zi. Procedând astfel, îți vei pune în evidență atuurile și vei deschide o nouă ușă spre următoarea etapă a procesului de recrutare.

Ce să scriu „Despre mine” în CV când nu am experiență?

Odată ce te-ai decis să aplici pentru un post anume, CV-ul trebuie scris în limba în care a fost redactat și anunțul. Totodată, ai în vedere să îl ajustezi în funcție de fiecare angajator cu care îți dorești să ai un interviu, punctând ce anume urmărești în cariera ta, care sunt obiectivele tale profesionale pe termen scurt, mediu și lung și modul în care poți aduce plus valoare companiei.

Fiind prima impresie pe care un candidat o lasă unui recrutor, înainte de a parcurge un CV în profunzime, secțiunea „Despre mine” ar trebui să rezume ce ai tu mai bun de oferit. Astfel, îi vei putea convinge că aplicația ta merită toată atenția lui. Iată ce aspecte nu ar trebui să ratezi atunci când faci această scurtă descriere personală dacă ești la începutul carierei:

● menționează o reușită din cadrul concursurilor liceale sau a sesiunilor de comunicări studențești la care ai participat - performanțele școlare sunt un bun punct de plecare;

● dacă ai fost în programe de internship sau ai avut stagii de practică pe perioada facultății, sugerează subdomeniul care te-a atras și mai ales dacă ai continua în aceeași industrie;

● un alt exemplu de lucru în echipă apreciat este implicarea în organizări de evenimente, activități comune în orice colectiv din care ai făcut parte, sau chiar evenimente de fundraising;

● participarea la cursuri, training-uri sau workshop-uri în domeniile de interes arată dorința ta de dezvoltare continuă;

● experiența acumulată în acțiuni de voluntariat sau ca membru al asociațiilor studențești este, de asemenea, relevantă pentru că dovedește spiritul tău civic;

● poți face o scurtă trecere în revistă și a pasiunilor tale, dacă ele sunt în acord cu domeniul în care vrei să activezi și completează un anumit set de abilități urmărit de angajator - spre exemplu fotografia, menținerea unui blog, practicarea unui sport;

● înscrierea în schimburi de experiență precum programele Erasmus sau Work and Travel, trebuie amintite negreșit, pentru că și ele te pregătesc pentru un prim job și demonstrează un set de abilități importante, precum comunicarea, acomodarea în noi contexte culturale sau adaptabilitatea.

Cum pot redacta cât mai convingător secțiunea „Despre mine” din CV?

Pe măsură ce formulezi acest scurt rezumat personal, conturează-ți profilul profesional cât mai autentic, fără să cazi în plasa laudei de sine. Chiar dacă aplici pentru un job entry-level, este necesar să povestești despre skill-urile tale și acțiunile în care ai fost implicat, după cum urmează:

● alege adjective care îți pun în valoare aptitudinile (eficient, adaptabil, determinat, bine organizat, atent la detalii, prietenos);

● folosește verbe care definesc acțiuni concrete (facilitat, realizat, îndrumat, finalizat, prezentat, am luat parte);

● chiar dacă ești încă student, evidențiază statutul tău din prezent și amplifică dorința de creștere, deoarece vei fi luat în considerare mai curând decât alți candidați care se supraapreciază.

Atunci când ești la început de carieră, e foarte ușor să aluneci pe o pantă a neîncrederii în sine. În același timp, e bine să știi că efortul pe care îl aloci job hunting-ului are un corespondent și de partea recrutorilor, ce poartă numele de talent pool development. Astfel, dacă în momentul în care citești anunțuri de angajare te simți sub calificat, e bine să știi că de multe ori există și posturi libere în alte departamente care necesită mai puțină pregătire sau poziții potrivite pentru oameni în curs de formare.

În plus, conform unui raport realizat la începutul acestui an, 4 din 10 joburi postate în 2023 au căutat candidați entry-level. Cele mai multe candidaturi au fost pentru domenii precum retail, call-center, BPO, servicii, IT, telecom, banking, turism, advertising, marketing, PR şi industria alimentară. Deci nu mai sta pe gânduri, aplică și tu cu încredere!

Un lucru e cert: nu este deloc ușor să dai glas rubricii „Despre mine” din CV când nu ai experiență sau ai mai puțin de un an în câmpul muncii. Ba chiar poate fi descurajator uneori. Cu toate acestea, te poți pune în cea mai bună lumină posibilă atât prin aptitudinile tale și activitățile care crezi că te-au format, precum și folosind cuvinte cheie relevante.

Inspiră flexibilitate și ești cu un pas mai aproape de jobul dorit!

Dată publicare: 17-05-2024 16:30



