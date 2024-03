(P) Camera Nazionale della Moda Italiana devine unul dintre partenerii institutionali de la Bucharest Fashion Week

Camera Nazionale della Moda Italiana devine unul dintre partenerii institutionali la prima editie a evenimentului Bucharest Fashion Week care va avea loc in toamna acestui an.

CNMI, organizatorul Milano Fashion Week, este entitatea care reglementeaza, coordoneaza si promoveaza moda italiana.

Organizatia reprezinta cele mai inalte valori culturale ale modei italiene si este menita sa protejeze, sa coordoneze si sa amplifice imaginea sa atat in ​​Italia, cat si in intreaga lume.

Prin aceasta sustinere, primul eveniment de fashion de la Bucuresti capata o legitimitate si anvergura fara precedent in Romania.

Dezideratul Bucharest Fashion Week este de a conecta designeri, cumparatori, publicatii de fashion, mass media, manufacturieri si universitari, pentru a dezvolta industria de moda din Romania, dar si din regiune.

BFW va aduce laolalta nu doar furnizori specifici, ca brandurile sau designerii locali, ci si potentiali cumparatori locali si internationali.

Organizatorii isi doresc sa promoveze designerii locali pe pietele internationale, prin intermediul invitatilor straini din presa, influenceri si cumparatori de anvergura globala, transformand "Made in Romania" intr-o marca apreciata la nivel international.

„Bucharest Fashion Week se angajeaza sa devina un motor economic local si national, contribuind la cresterea prestigiului Romaniei in industria modei la nivel global.

Ne propunem sa promovam talentele autohtone si sa dezvoltam colaborari institutionale solide cu toti jucatorii europeni importanti din domeniu, oferind o platforma atat pentru educatie, cat si pentru deschiderea unor oportunitati internationale de cariera pentru designerii romani.

Scopul nostru este sa facem din Bucuresti un hub important in moda europeana, care sa aduca cu sine atat vizibilitate, cat si investitii. Multumim Milano Fashion Week si Camera Nazionale della Moda Italiana pentru sustinere.”, a declarat Mario Antico, avocat, fondator al Italian International School of Bucharest, cofondator Bucharest Fashion Week

BFW este structurat in jurul a patru piloni majori. Cel mai important consta, desigur, in prezentarile colectiilor de moda, care reprezinta obiectivul principal al saptamanilor de moda.

Designeri cunoscuti din Romania si Europa de Est isi vor prezenta creatiile in spatii clasice sau neconventionale, cu acces pe baza de invitatie, dar show-urile vor putea fi vazute live si de catre toti iubitorii de moda, prin proiectii in piata George Enescu.

Scopul acestui eveniment de amploare este sa transforme Romania intr-un hub pentru industria modei din Europa de Est, atragand deopotriva vizibilitate, dar si investitii.

Al doilea obiectiv al evenimentului este educatia, Bucharest Fashion Week oferindu-le studentilor care isi doresc sa urmeze o cariera in arta sau design de fashion, dar si celor care lucreaza deja in aceste domenii, acces la cursuri de tip Executive Programe, organizate la Bucuresti, dar cu profesori ai unor universitati europene renumite.

Bucharest Fashion Week isi propune sa aduca in discutie, ca tema de interes pe agenda publica, sustenabilitatea in moda.

Conferinta pe teme de sustenabilitate in moda organizata in cadrul BFW va aduce laolalta, in premiera, atat designerii, cat si reprezentantii companiilor din zona de industrie usoara si textile, in incercarea de a defini un viitor cat mai sustenabil al modei romanesti.

La eveniment vor fi prezenti reprezentanti ai institutiilor internationale, influenceri, celebritati, figuri renumite din industrie, designeri si producatori.

Conferinta va fi urmata de o Gala, unde vor fi decernate premiile designerilor si producatorilor care s-au distins prin implementarea strategiilor de sustenabilitate in afacerile lor.

Nu in ultimul rand, acest eveniment de anvergura, cu invitati renumiti din intreaga lume, are menirea de a promova Bucurestiul. In afara de designeri din Romania, Ucraina, Moldova, Polonia, evenimentul va avea si un invitat-surpriza, un designer italian de renume.

“Dupa o cariera de 25 de ani in domeniul modei, ca redactor-sef si publisher Elle Romania, a venit momentul sa contribui si altfel la promovarea modei romanesti.

Am pornit de la ideea ca Bucurestiul si Romania merita sa aiba o Saptamana a Modei, adica un eveniment care sa ne puna pe harta internationala a lumii si care, in plan local, sa joace rolul unui catalizator care sa coaguleze toate fortele creative pentru a dezvolta, cu adevarat, industria de moda in Romania.

Parteneriatul cu Camera Nazionale della Moda Italiana (entitatea care organizeaza Milan Fashion Week) este un moment important in evolutia acestui proiect ambitios." - Roxana Voloseniuc, Editor & Publisher Elle Romania, cofondator Bucharest Fashion Week

Prima editie Bucharest Fashion Week va avea loc in perioada 16-17 octombrie 2024, in locatii emblematice din centrul capitalei.

Dată publicare: 18-03-2024 12:01



