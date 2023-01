(P) Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare ar putea fi cel mai lung film din seria Jocurile foamei

Seria de filme The Hunger Games (Jocurile foamei), compusă din 4 filme de aventură științifico-fantastică bazate pe trilogia de romane The Hunger Games a autoarei americane Suzanne Collins, va avea o continuare deosebită în curând.

Este vorba despre Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare (The Ballad of Songbirds And Snakes), cu Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman și Laurel Marsden în rolurile principale.

Noul film este programat să apară în cinematografe pe 17 noiembrie 2023 și este bazat de asemenea pe o carte cu același nume - Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare, scrisă tot de Suzanne Collins, tradusă și în limba română de Ana Mircea și publicată de editura Nemira. Cartea este un prequel al poveștii lui Katniss Everdeen, femeia care a devenit simbol al revoltei împotriva Capitoliului condus de către Coriolanus Snow, într-un univers îndepărtat în viitor, în care omenirea este împărțită pe districte.

Implicit, filmul The Ballad of Songbirds And Snakes reprezintă un prequel al celorlalte filme Jocurile foamei: The Hunger Games (2012), The Hunger Games: Catching Fire (2013), The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014) și The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015).

Industria de filme speră la revenirea publicului spre cinematografe

Anul 2023 se anunță bogat în producții lansate la cinema, în condițiile în care în 2022 s-a putut filma mult mai lejer decât în anteriorii doi ani, fără a mai exista aproape deloc restricții legate de pandemie. Producătorii pariază din nou pe lansări de filme în cinematografe și pe veniturile aferente, într-o perioadă în care platformele de video streaming cu filme și seriale creează o concurență acerbă pe toate piețele.

Filmul Jocurile foamei din 2023, cel mai lung din serie?

"Cu siguranță va fi cel mai lung dintre toate filmele”, a spus recent regizorul Francis Lawrence despre Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare. Plasat temporal cu 65 de ani înaintea evenimentelor din primul film, Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare se cufundă în povestea de fundal a președintelui Coriolanus Snow. Acțiunea îl prezintă pe viitorul președinte atunci când este selectat, la vârsta de 18 ani, să devină mentor pentru Lucy Gray Baird, o fată din Districtul 12, în cea de-a zecea ediție anuală a competiției intitulate Jocurilor Foamei.

Despre filmările pentru prequelul The Hunger Games, Lawrence a dezvăluit că se așteaptă să fie cea mai lungă dintre Jocurile Foamei, spunând: "Am fost programați pentru 85 de zile. Am avut o zi înainte, așa că am făcut-o în 84 de zile, ceea ce este mai scurt decât Catching Fire, dar mai lung decât fiecare dintre MockingJays (filmate timp de 155 de zile, ceea ce ajunge să fie de 77 de zile fiecare). Deci a fost puțin mai lung de filmat decât fiecare dintre MockingJays, dar mai scurt decât Catching Fire. Cu siguranță va fi cel mai lung dintre toate filmele".

Francis Lawrence nu a menționat însă timpul exact de rulare al noului film, în condițiile în care filmările s-au încheiat recent, iar perioada de post-producție va fi cu siguranță îndelungată pentru Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare. Este clar că filmul va dura mai mult de două ore. Lawrence a spus doar că dorește ca filmul să fie mai scurt de 3 ore, probabil pentru a concentra cât mai bine acțiunea, pentru o intensitate pe placul publicului. Filmul The Hunger Games: Catching Fire are o durată oficială de 2 ore și 26 de minute. Regizorul consideră că filmul cu lansare în noiembrie 2023 va fi mai lung, dar speră că nu va ajunge chiar la durata de 3 ore.

