(P) Anima Funerare e alături de tine cu respect, compasiune și seriozitate

Pierderea unei persoane iubite este parte inevitabilă a vieții însăși. Totuși, în momentele de mare durere, această inevitabilitate îți poate întuneca judecata și poate face luarea deciziilor să fie mult mai dificilă decât în mod normal.

În astfel de momente este important să ai alături de tine specialiștii de la Anima Servicii Funerare care îți pot oferi ajutorul necesar pentru a merge mai departe cu bine.

Servicii funerare complete



Personalul specializat de la Anima Servicii Funerare se poate ocupa de toate aspectele ce țin de înmormântare. De la eliberarea certificatului de deces, la îmbălsămare, organizarea înmormântării și a ceremoniei de comemorare.

Cu o experiență de peste 10 ani în domeniu, Anima Funerare este locul în care toate nevoile tale își vor găsi răspuns într-o gamă variată de servicii.



Eliberarea certificatului de deces nu mai este o corvoadă. Specialiștii Anima se ocupă de toată birocrația pe care acest pas o implică.



Pregătirea corpului defunctului este realizată într-o manieră profesionistă. Casa Funerară Anima asigură îmbălsămarea corpului, dar și așezarea acestuia în sicriul ales de tine. În plus, personal profesionist se ocupă de organizarea cortegiului funerar și de respectarea tuturor tradițiilor de înmormântare



Pentru persoanele care preferă incinerarea în detrimentul înhumării, Anima oferă consiliere și asigură efectuarea acestei proceduri în deplinătatea condițiilor legale.



În ceea ce privește exprimarea durerii prin intermediul coroanelor și a jerbelor, Casa Funerară Anima pune la dispoziția doritorilor o colecție amplă, dar și consiliere în ceea ce privește alegerea coroanelor și a jerbelor potrivite. În plus, tot aici găsești și toate cele necesare pentru înmormântare și pomană: lumânări, batiste și prosoape.



De ce Anima?



Casa Funerară Anima oferă toate serviciile de care ai nevoie în momentele cele mai dificile din viață la prețuri accesibile pentru tine, în trei pachete cuprinzătoare ce pot fi acoperite integral de ajutorul de înmormântare:



Pachetul Standard Domiciliu include sicriul de brad și accesoriile acestuia, preluarea și îmbălsămarea decedatului, eliberarea certificatului de deces, toaletarea persoanei decedate, transportul decedatului și întocmirea dosarului pentru ajutorul de înmormântare din care 2929 RON revin familiei îndurerate.



Pachetul Simplu Spital include sicriul de brad și accesoriile acestuia, transportul decedatului și serviciul de manipulare la capelă sau cimitir. Prin alegerea acestui pachet, 3779 RON din ajutorul de înmormântare revin familiei îndurerate.



Pachetul Complet Domiciliu este cel mai eficient pachet oferit de către Anima Funerare Complete, asigurând toate aspectele ce țin de bunul mers al înmormântări. Acesta se achită integral din ajutorul de înmormântare și include sicriul de fag și accesoriile acestuia, toate serviciile asigurate în Pachetul Standard Domiciliu, dar și parastasul și articolele funerare. Astfel, prin Pachetul Complet Domiciliu familia îndurerată primește prosoape, batiste, o icoană, doliu de pus la ușă, doliu de piept, pachete pentru parastas, colivă, colaci, vin, candela de veghe și o coroană de flori naturale.



Anima Funerare are soluția potrivită pentru familia fiecărui răposat.



Unde ne găsești?



Specialiștii Anima Servicii Funerare asigură servicii la cele mai înalte standarde pentru cetățenii tuturor sectoarelor din București, dar și pentru cei din localitățile limitrofe.

Adresa noastră este Strada Teascului, nr. 29, Sector 4, București, iar telefonul la care ne poți suna 0722274177. La orice oră din zi sau din noapte, îți oferim sprijinul de care ai nevoie cu profesionalism, demnitate și promptitudine.



Împreună trecem peste cele mai dureroase momente din viață.