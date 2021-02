(P) Amenajări pentru spații exterioare. O idee de terasă pentru orice anotimp

Din ce în ce mai multe persoane văd beneficiile amenajării teraselor lor cu sisteme retractabile în detrimentul celor fixe, tradiționale.

Prin urmare, și ofertele din domeniu au devenit din cele mai diversificate. Ce fel de amenajări se mai poartă astăzi pentru spațiile exterioare, regăsești mai jos alături de o idee de terasă potrivită pentru orice anotimp.

În mod inevitabil, ca urmare a impactului pandemiei asupra vieții cotidiene, terasele au revenit în centrul atenției. Astfel, tot mai mulți proprietari de spații exterioare găsesc prielnică investiția făcută în amenajarea acestora. Iar cum o investiție inteligentă se planifică din timp, anul 2020 a oferit suficient răgaz pentru găsirea unei soluții cât mai sigure.



O soluție care se regăsește în topul alegerilor pentru amenajări de terase este și acoperirea lor cu pergole retractabile.

Fie că vorbim despre terase rezidențiale, spații comerciale sau din domeniul HoReCa, aceste pergole par promițătoare. Făcute să transforme terasele din spații deschise în spații închise și viceversa, în funcție de vreme, aceste invenții arhitecturale adaptabile transpun terasele în ceea ce numim noi astăzi terase ALL SEASONS.



O terasă pentru toate anotimpurile înseamnă o terasă adaptabilă, stabilă și funcțională atât în sezonul cald cât și în sezonul rece. Iar cele mai cunoscute soluții care fac posibilă construirea unui astfel de spațiu sunt pergolele retractabile.

Ce sunt aceste pergole retractabile?



Realizate cu structură de aluminiu, acestea sunt considerate unele din cele mai ușoare construcții pentru acoperirea teraselor. Ușoare, însă rezistente, aceste structuri se pot instala atât cu prindere de un perete de sprijin cât și cu structură independentă de clădiri. Însă ce face ca aceste soluții să fie inovative?



Acoperișul acestora le diferențiază. Constituit dintr-o membrană PVC mobilă, acoperișul pergolelor retractabile oferă personalitate teraselor cândva tradiționale. Acest acoperiș se retrage automatizat, oferind posibilitatea controlului atât prin telecomandă cât și prin aplicație mobilă – ceea ce face ca aceste pergole să își poarte cu mândrie eticheta de inovații pentru terase.



Acoperișul retractabil nu este o simplă prelată, ci o membrană specială adaptată pentru utilizare pe terase. Realizată în triplu strat – unde stratul de mijloc este o inserție specială de carbon, această membrană PVC are rolul de a proteja terasele de efectul de seră des întâlnit pe timp de vară. De asemenea, rezistența la întindere și rupere, caracteristica ignifugă și rezistența la temperaturi înalte și îngheț dau acoperișului retractabil al pergolelor posibilitatea de a fi utilizate în orice anotimp.



Ansamblul format din structură de aluminiu alături de acoperiș retractabil, motorizare și accesorii aduc teraselor un plus de personalitate. Iar aceste accesorii pot consta fie în sistem de iluminare atașat acoperișului, în senzori sau aplicație mobilă, sau în protecții laterale pentru un plus de confort termic.



O idee de terasă pentru orice anotimp - Pergolă retractabilă cu închideri laterale



Utilizarea terasei în extra-sezon începe odată cu accesorizarea unei pergole retractabile cu închideri laterale. Astfel, vorbim mai ușor despre terase All Seasons în momentul în care pergola primește dotări pentru toate lunile din an.



Cele mai populare accesorii sunt închiderile cu sticlă culisantă – de mare ajutor în condiții vitrege de utilizare a spațiilor exterioare (vreme nefavorabilă sau restricții). Sticla culisantă, glisantă sau batantă regăsită în diverse variante transformă terasele deschise în spații calde și protejate, închise – cu posibilitatea deschiderii la orice moment. Practic, sticla glisantă nu închide definitiv un spațiu ci lasă posibilitatea de adaptare.



Realizate cu sticlă securizată de diferite grosimi, sistemele pot fi atât manuale cât și electrice, în funcție de preferințe, destinație sau buget. Astfel, închideri din sticlă precum sistemele ghilotină (culisare electrică pe verticală) sau cele tip Sliding (glisare manuală pe orizontală) își găsesc utilitatea în orice proiect.



Tâmplăria pentru fiecare din aceste sisteme este din aluminiu, ceea ce face ca închiderile laterale și pergolele retractabile să lucreze perfect împreună. Iar posibilitatea personalizării texturii sau culorilor este un plus în alegerea designului ideal pentru terasă.



La celălalt pol, pentru extra-protecție pe timp de vară, există diverse idei eficiente de umbrire laterală. Una dintre aceste idei o constituie sistemele de umbrire de tip Zipscreen – adică ecran de protecție. Chiar dacă denumirile unor astfel de accesorii par sofisticate, ele definesc întocmai misiunea pe care o au: să creeze un ecran de protecție între terasă și mediul extern.



Diverse companii din domeniul construcțiilor și amenajărilor de terase, precum Sun Leader, oferă aceste sisteme cu acționare electrică. Ceea ce înseamnă mai mult confort și protecție imediată, la nevoie.



Indiferent ce planuri ai pentru terasa ta în anul 2021, e important să știi de unde poți pleca. Bineînțeles, procesul de demarare a acestor planuri impune un efort susținut de documentare, analiză și implementare. Însă, dacă pleci la drum cu această idee de terasă potrivită pentru orice anotimp, poți ajunge propriul expert în amenajări pentru spații exterioare – cu o echipă profesionistă lângă tine...