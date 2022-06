Case de vacanță la munte, în Deltă sau la mare, pentru toate bugetele

Storia

Pentru cei care își doresc să se bucure nu doar de această vacanță de vară, ci de toate vacanțele viitoare și de toate weekend-urile, Storia.ro a realizat o selecție de case de vacanță din toate zonele țării.

CASĂ ÎN STIL RUSTIC, CU LIVADĂ, LA ALBEȘTII DE MUSCEL - 33.000 E

Pentru zile de vară petrecute în livadă, la umbra pomilor fructiferi, această casă din Argeș poate fi recondiționată pentru a continua să ofere experiența vieții de la țară, cu arhitectura de odinioară, dar și confortul vieții moderne. Având trei camere, bucătărie, cămară și beci, dar și un teren de 1900 mp, această reședință poate deveni un refugiu răcoros pentru zilele toride.

CASĂ PENTRU PASIONAȚII DE PESCUIT, ÎN DELTĂ - 48.000 E

Această casă, construită pentru a te putea bucura de pescuit pe tot parcursul anului, se află în satul Băltenii de Jos, la șase kilometri de Mahmudia, pe malul opus al Dunării. Casa, având 170mp este construită chiar la 10 metri de apă, are debarcader propriu, pentru parcarea bărcilor și pentru pescuit, iar în curte are un foișor cu grătar cu horn. Terasa de la etaj se întinde pe toată lungimea casei, care are opt camere în total, patru pe fiecare nivel, câte o baie comună pentru fiecare două camere.

CABANĂ LA POALELE PIETRII CRAIULUI, ZONA PLAIUL FOII: 69.000 E

Cu o terasă cu priveliște superbă spre Munții Piatra Craiului, orientată spre soare, această cabană din lemn, cu trei camere comfortabile, se află în localitatea Bârsa lui Bucur, la doi kilometri de drumul asfaltat ce duce la Plaiul Foii, într-o zonă liniștită, departe de zgomotul urban. Încălzirea se face cu lemne, iar alimentarea cu energie electrică se face de la patru panouri solare.

APARTAMENT ÎN VILĂ, ÎN CENTRUL CONSTANȚEI: 77.000 E

Pentru cei care vor să meargă la mare tot timpul anului, oricând își doresc, acest apartament este situat în centrul Constanței, aproape de Plaja Modern, Faleză, Parcul Primariei. Poziționat la parterul casei, apartamentul are acces separat față de restul locatarilor, are zonă de grătar amenajată în curtea de 12 mp, precum și viță de vie și beci la subsol.

CASĂ PE MALUL RÂULUI, LA MUNTE, ÎN RUCĂR: 159.990 E

Aflată pe malul Râului Târguleț, cu un grătar construit din cărămidă, pe terasa generoasă de 50 mp, această casă de vacanță mobilată, din Rucăr, are un living 80 m², iar la etaj: trei dormitoare, trei băi, dressing, balcon de 10 mp. Terenul proprietății este de 600 mp și se află la 20 kilometri de Câmpulung și 75 kilometri de Pitești.

VILĂ PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL, LA OVIDIU: 162.000 E

Această vilă tip duplex, cu balcon de jur împrejur, se află într-un cartier rezidențial, cu barieră și pază, pe malul Lacului Siutghiol. Construită în 2022, are o suprafață construită de 117 mp, P + 1 + pod mansardabil, cu o curte amenajată pentru loc de parcare și terasă.

CASĂ PRINTRE BRAZI, CU SAUNĂ, ÎN VATRA DORNEI - 200.000 E

Pentru relaxare în inima Bucovinei, această casă de vacanță înconjurată de brazi, cu balansoar de lemn în curte, se află la 1,5 kilometri de cntrul orașului și are un teren de 1600mp. La parter are și saună, pe lângă living, bucătărie, baie, iar la mansardă – trei dormitoare și o baie.

Peste 35.000 de anunțuri de case de vânzare, din toate zonele țării, se găsesc Storia.ro - platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri din România, oferind o mare varietate de opțiuni, pe toate gusturile și bugetele.

