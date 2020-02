„România, te iubesc!” - „Județe la Stăpân”, emisiunea integrală din 16 februarie

Vom continua în perioada următoare seria “Județe la Stăpân” și vă prezentăm radiografia județului Hunedoara.

În subteran are bogații impresionante de aur și cărbune. Deasupra, la înălțime, are alte bogații naturale și un potențial fabulos. Paradoxal, la mijloc e însă multă paragină, sărăcie și interese. În Hunedoara găsești Văi ale Plângerii, întreținute pe bani frumoși și tot aici am întâlnit edili și aleși care se fac că nu știu nimic despre scandaluri, risipă și decontări cu dedicație.

Veți auzi mărturii uluitoare, sub protecția anonimatului, despre modul cum e cheltuit banul public, în județ. Un reportaj semnat Rareș Năstase.

Urmăriți emisiunea integrală în video.