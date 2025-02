„România, te iubesc” revine, astăzi, cu un nou sezon. Criza transplanturilor din țară, investigată de Alex Dima

Alex Dima: „Începem un nou sezon 'România, te iubesc', cel de-al 34-lea, și discutăm despre transplantul de organe. Am pornit povestea asta de la un pacient care era internat la Cluj în Institutul Inimii. Avea o problemă la inimă și am discutat în repetate rânduri cu domnia sa. Îmi spunea că își dorește o inimă. Când am ajuns noi l-am găsit la terapia intensivă, din păcate și câteva zile după aceea a plecat. Situația este dramatică, pentru că așa am descoperit că anul trecut, în România lui 2024, a fost un singur transplant de inimă”.

Un singur transplant de inimă în România, în 2024

„Situația este dramatică, pentru că așa am descoperit că anul trecut, în România lui 2024, a fost un singur transplant de inimă. În Spania, de exemplu, sunt aproape 50 de donatori la 1.000.000 de oameni. În România avem patru donatori, la 1.000.000 de oameni, deci asta ar fi una dintre cauze. După aceea, am descoperit că atunci când vine vorba de inimă, pacienții nu sunt pregătiți în sistemul medical din România”, a adăugat jurnalistul de investigație.

„Deci noi nu că n-am avea probleme, receptori, doar că sistemul medical-i pregătește în așa fel încât în momentul în care apare o inimă, pentru că acea inimă apare la un moment dat, să iei un pacient și să-i pui acea inimă, durata de viață a unei din momentul în care este scoasă din trupul donatorului este de 4 ore, deci ar trebui să se miște foarte repede”, a mai spus Alex Dima.

Pacienți care refuză transplantul

„Se face că anul trecut o singură inimă a fost transplantată, cinci inimi au plecat în străinătate, în Germania, în special, și la începutul acestui an încă una, iar o altă inimă a fost pierdută, pentru că, din păcate, doi pacienți au spus NU, pentru că s-au speriat. Pacienții nu doar că nu sunt pregătiți din punct de vedere medical și nici psihic”, a conchis el.

