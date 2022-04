Acum statul român, care stă pe o comoară de materiale critice, metale rare dar și combustibili fosili, ar putea să devină un jucător important, pe plan european și mondial.

Mineritului energetic și non energetic li s-ar putea da o nouă șansă - putem valorifica resurse vitale pentru omenire.

Teoretic, se dorește, potențial există. Guvernul vrea să redeschidă minele închise în ultimul deceniu.

Duminică de la ora 18, Rareş Năstase a pregătit un reportaj despre "Înapoi în mine".

„Vorbim despre mine în principal care au zăcăminte extrem de valoroase la acest moment pentru piața mondială. Vorbim de criza energetică, de industriile moderne care la un moment dat se lovesc de lipsa materiilor prime: baterii pentru mașini electrice, componente pentru electronice, semiconductori. România stă pe o adevărată comoară. Avem în zona montană adevărate resurse, sunt niște comori. Pentru noi este o mare provocare. De 30 de ani am închis mineritul, am închis tot ce reprezenta activități conexe mineritului, însă avem în continuare aceste zăcăminte. Cel mai important este ca statul român să se așeze la masa negocierilor pentru că eu consider că este un context extrem de favorabil pentru că e nevoie de ele”, a spus Rareș Năstase.

„Am mers și în zona de minerit energetic, de minerit la cărbune. Am mers în minele din Valea Jiului pentru că și acolo, pentru mineritul energetic s-a dorit o extindere a capacității de producție, în contextul în care mai funcționează doar patru mine. Am văzut că ele aprovizionează Termocentrala de la Paroșeni care funcționează doar 3 zile din 7. Am vrut să vedem cum se scoate huila și am văzut că oamenii au foarte multe probleme. Merg pe galeriile de mină, nu există utilaje mecanizate. Am văzut ultimul utilaj mecanizat care mai funcționează în România”, a mai spus Rareș Năstase.