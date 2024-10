Țara pădurilor pierdute – un reportaj semnat de Ramona Țintea, duminică, la România, te iubesc!

Renumită pentru pădurile sale, România se află însă în situația dramatică de a fi mult sub media europeană când vine vorba despre suprafața forestieră raportată la suprafața totală a țării, cu un procentaj de doar 29% față de media europeană de 37%.

Promitem cu generozitate, împădurim cu promisiuni, iar copacii sunt luați de buni – Țara pădurilor pierdute, un reportaj unde vedem cum răspund autoritățile cu privire la pierderea versanților întregi, duminică, de la 18:00, la România, te iubesc!.

„În 2008, Parlamentul aproba Codul Silvic, prin care autoritățile și-au asumat că vor crește suprafața forestieră cu, atenție, 2 milioane de hectare. Au scris în lege că este <<o prioritate naţională pentru asigurarea echilibrului ecologic la nivel local, naţional şi chiar global>>. Legea este în vigoare și astăzi. 16 ani și 16 Guverne mai tarziu, un raport al Curții de Conturi arată că suprafața forestieră a crescut cu doar 1000 de hectare”, spune Ramona Țintea.

În timp ce împăduririle bat pasul pe loc, an de an, versanți întregi sunt nenoriciți sub ochii autorităților, iar, mai nou, în multe județe, pădurile care au scăpat de tăierile ilegale, au început să se usuce sub ochii autorităților, în mai multe județe, din cauza dăunătorilor, spun cercetătorii.

