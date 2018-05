Vladimir Plahotniuc, personajul cu multiple identități, acuzat de fapte grave în România

ŢARA FĂRĂ GLIE! Partea a II-a. Statul român este extrem de permisiv cu jucătorii din piaţa agricolă, chiar dacă este vorba despre mâncarea românilor și viitorul copiilor noştri.

Ne întoarcem în Vaslui şi vedem cum au eşuat afacerile în agricultură judeţului.

Cum a ajuns Porumboiu la cei cărora le-a cedat afacerea în agricultură?

Vaja Jhasi avea de câţiva ani conexiuni în România. În 2014 a ajuns să cumpere cea mai mare fabrică de prelucrare a uleiului din România, Ultex Ţandărei, aflată în faliment, printr-o altă firmă, Floarea Internaţional.

După o perioadă de incertitudine şi procese, activitatea de la Ţandărei părea să fi reînceput. Cristian Bunea a fost cu ani în urmă director la Ultex. Pentru că România a fost o rampă de lansare pentru tranzacțiile lui cu cereale și cu produse finite.

Expansiune financiară. Ideea era următoarea: cu cât cumpăr, pun un picior în partea cealaltă, îl pun și pe celălalt, și uite așa pot deține o mare zonă agricolă care n-are unde să proceseze semințe oleaginoase și îmi mai trebuie o fabrică.

Dacă iau Ultexul și încerc și iau și Vasluiul, oare tot uleiul și toate produsele care rezultă din procesare, unde le duc?Moldova e mică.

De aici sigur și firesc se naște un semn de întrebare. N-ai plătit la cei de unde ai luat banii, nu ți-ai plătit obligațiile pe care le aveai pentru materie primă, nu ți-ai plătit salariații și erau salarii pe luni de zile restante, dar, de fapt, ai lucrat de multe ori la capacitate totală și ți-ai vândut produsul finit.

Este și motivul pentru care la momentul respectiv s-a făcut o sesizare către ANAF, pentru că este firesc să se nască întrebarea: "Unde s-au dus banii?"

Suspiciunile au planat din momentul în care Porumboiu a acuzat că este victima unei preluări după un scenariu scris în Est.

Cel mai influent om dincolo de Prut, eminența cenuşie a politicii, este preşedintele Partidului Democrat din Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Acesta a fost acuzat în nenumărate rânduri de preluarea ostilă a unor afaceri prospere în Moldova.

În România există o plângere la DIICOT înregistrată pe numele lui Plahotniuc pentru şantaj şi ameninţarea unui om de afaceri moldovean, Vleaceslav Platon. Urmărirea penală a fost blocată pentru că DIICOT considera că nu sunt fapte care să privească statul român.

Vaja Jahsi recunoaşte că este un apropiat de-al lui Vladimir Plahotniuc, dar ca acesta nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în România.

Am încercat să vorbim şi cu Vladimir Plahotniuc, dar acesta nu ne-a răspuns la solicitări. Interesant este că acest personaj are multiple identităţi: cetăţean rus, moldovean, dar şi român. Şi-a dobândit cetăţenia romană în 2001 sub un alt nume, Vlad Ulinici.

Povestea e încurcată încă la Vaslui: 28 de mii oameni care au terenuri arendate la grupul Racova şi nişte zeci de mii de hectare ce pot şi trebuie să fie lucrate pentru că reprezintă resursa unui întreg judeţ.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer