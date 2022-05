România ar putea hrăni peste 80 de milioane de oameni, dar agricultura noastră este fărâmițată, deoarece nu are nici forță de muncă, nici irigații și nici viziune.

Agricultura românească ar putea fi vedeta viitorilor ani, dacă și autoritățile vor înțelege că ne așteaptă vremuri grele în care fiecare țară își va păstra stocurile de alimente ca să-și hrănească propriul popor.

Stăm bine la capitolul producției de cereale, suntem exportatori, dar nu avem linii de procesare.

„În ultimele săptămâni am vizitat producători de legume, crescători de vaci de lapte și procesatori. Iar concluzia pe care am tras-o seamănă mult cu ce spuneau profesorii în trecut: doamnă, e brânză bună în burduf de câine. Are potențial, dar nu vrea. Cam așa și cu agricultura noastră: are potențial, dar nu vor alții să i-l exploateze. Sau, dacă vor, atunci nu e clar de ce n-au reușit autoritățile să i-l cultive până acum”, spune Paula Herlo.

