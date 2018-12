Parfumul ei a luat marele premiu în 2016. Mădălina Stoica, despre aroma României

O româncă a câştigat Oscarul parfumurilor, cu un miros care ne întoarce la copilărie.

Mădălina Stoica a reuşit într-un domeniu dominat de francezi şi italieni, pornind o afacere ce are în spate o incredibilă poveste de dragoste. Alături de soţul ei, sunt azi jucători importanţi pe piaţa parfumurilor de nişă din întreaga lume.

În capitala parfumeriei mondiale, Paris, o româncă scrie istorie. Se numeşte Mădălina Stoica şi alături de soţul ei a înfiinţat o companie cu care cocurează piaţa parfumurilor de nişă din întreaga lume. Şi o face atât de bine, încât unul dintre ele a câştigat în 2016 cel mai râvnit premiu în domeniu.

Nea, un parfum care miroase a curmale, prune, caramel, mosc şi vanilie, e doar unul din cele 11 creaţii ale casei. Iar ele, împreună, spun povestea unui vis devenit realitate.

Mădălina Stoica s-a născut într-o comună din Câmpulung Muscel. A crescut la ţară într-o familie mare, alături de trei surori.

Mădălina Stoica Blanchard: ”Am avut o copilărie extraordinară, alergând în păduri serile de vară. Am creat relații cu copii, petreceam ore în şir, zile în sir, ne creeam un bazin pentru a ne scălda, făceam toate jocurile, de asta spun că mi-am făcut temele la lumânare, dar ne unea.

Am crescut cu patru surori, îmi aduc aminte cele mai frumoase momente. Era foarte cald în casă, în bucătărie erau mere, în cuptor. Noi cântam toate patru, reproduceam flacăra.”

După liceu, sora ei mai mare, Antonela, a chemat-o în America, unde emigrase în comunism, ca să facă acolo facultatea. Dintr-un sat mic a ajuns într-o lume care i s-a părut prea mare.

Mădălina Stoinca Blancard: ”Cel mai simplu lucru, întrerupătorul, era diferit. Absolut totul, nu numai cultura, modul de viaţă, casele, totul era foarte diferit.”

În primul an a lucrat ca bonă ca să înveţe limba, apoi a intrat la Fashion Institute din New York, pe care l-a absovit magna cum laude. În timpul facultăţii, a lucrat în raioanele de parfumuri ale unor celebre magazine ca să-şi plătească studiile.

Mădălina Stoica Blanchard: ”Mi-am dat seama că nu o să fac carieră din marketing. Mentorul meu mi-a spus că toate proiectele sunt legate de parfumuri şi mi-a recomandat un master.”

A făcut un master în cosmetică şi parfumerie, ocazie cu care a plecat la Paris pentru un stagiu. Într-una din zile se afla la o terasă în Saint-Germain, când pe lângă ea a trecut un tânăr cu care şi-a intersectat privirea. Câteva ore mai târziu, aveau să se vadă din nou.

Julien Blanchard: ”Eram pe stradă, ea era la cafea şi am continuat drumul. Am trecut pe lângă aceeaşi cafea şi am avut o discuţie până dimineața. A fost natural, a venit apoi la mine.”

Nouă luni mai târziu, Mădălina se muta de la New York la Paris.

Mădălina Stoica Blanchard: ”Căsătoria noastră a durat şapte zile, a fost o ceremonie foarte restrânsă.”

Povestea lor avea un parfum atât de puternic, încât Madalina a simţit să-l împărtăşească întregii lumi, iar pe una din sticle scrie Terase de Saint-Germain

Mădălina Stoica Blanchard: ”Asta e povestea noastră de dragoste. E parfumul cu dublă personalitate, reprezintă dualitatea cuplului. Debutează cu noet fres, are floare de lotus, frezie, foarte subtilă notă de rubarbă în tartă, puţin dulceagă. De asemenea, folosim un trandafir specific casei, Robertet.”

Terasa din Saint-Germain a fost creată de Dorothee Piot, o femeie parfumier care semnează încă două creaţii. E unul din asurile celebrei case Robertet.

Un parfumier face şapte ani de studii şi memorează mii de mirosuri. Cu ei lucrează îndeaproape Mădălina, care spune o poveste şi împreună îi gândesc aroma.

Soţul ei, Julien, e neurobiolog şi spune că ne alegem parfumurile în funcţie de memoria olfactivă.

Aromele lor se vând în 150 de magazine din întreaga lume, care pun pe rafturi parfumuri de nişă. Le găseşti în India, America, Rusia, sau țări din Orientul Mijlociu.

Mădălina Stoica Blanchard: ”Parfumul ne activează simţul care ne întoarce la experienţe puternice, la copilărie, la poveşti de neuitat, sau ne duce acasă.”

Mădălina se gândeşte deja la un parfum care să spună povestea locurilor în care a copilărit.

Mădălina Stoica Blanchard: ”O notă de lemn, cedru,

şi o rază de lumină. Anumite molecule care pot recrea

mirosul acela de frunze moarte după ploaie. Ăsta e mirosul României pentru mine.”

România ei miroase a frunze după ploaie, a mere coapte, a lemn. Are lumină şi povestea pe care o pune de fapt în fiecare flacon ce duce peste tot în lume aromele visului unei românce, de a juca în liga mare a parfumierilor lumii.