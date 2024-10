Masoneria - reţeaua de păpuşari care fac bani din afaceri cu statul. Loja obscură unde se întâlneau politicieni și afaceriști

O reţea de păpuşari care reuşesc să facă bani din afaceri cu statul sau pe seama statului.

În jurul lui Ion Cornel-Petruț s-a constituit un grup de interese pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare de amploare și alte afaceri pe raza sectorului 6 şi în judeţul Ilfov.

Cristian Poteraş, fost primar al Sectorului 6: „A fost donator la PDL în perioada aceea. Chiar nu ştiu, erau alţii care încasau banii în perioada aia, PDL sector 6 - că aţi făcut atunci mese pentru pensionari- dar erau achitate toate, să ştiţi. Dar să ştiţi că se făceau la toate cârciumile din sectorul 6.”

Ion Cornel-Petruț nu se consideră apropiat vreunui grup politic.

Restaurantul „Bârlogul lupilor” era un sediu informal pentru gruparea care controla sectorul.

Restaurantul „Bârlogul lupilor” şi-a schimbat numele care a fost implicat în multe controverse. Astăzi se cheamă „Le Blanc”. Este deţinut de o societate în care acţionar este soţia lui Ion Cornel-Petruț şi un partener în mai multe firme, Daniel Grecu.

Adrian Ionel, fostul director al Unifarm a solicitat, potrivit DNA, mită în această locație în valoare de 760.000 de euro. Senatorul Marius Isăilă a cerut ilegal unor ofițeri MAI să verifice dacă în maşină îi sunt puse aparate de monitorizare. Tot la „Bârlogul lupilor” îşi făcea veacul şi fostul şef al Oficiului pentru protecţia martorilor, Adrian Bărăscu sau fostul şef al serviciului de informaţii al Ministerului de Interne, Gelu Olteanu.

Jurnalista Roxana Garaiman a scris despre relaţiile, cel puţin ciudate din jurul restaurantului controlat şi astăzi de familia lui Ion Cornel-Petruț.

Roxana Garaiman, jurnalist captura.ro: „Chiar într-o o încăpere anexă a restaurantului a fostului restaurant „Bârlogul lupilor” din Sectorul 6 a funcționat timp de 15 ani o lojă masonică, care se numea Călugăreni numărul 176. Componența acestei loje alcătuită din zeci de decidenții ai administrației locale, dar și centrale, care include trei primari de sector. Din același sector 6.”

Roxana Garaiman, jurnalist captura.ro: „Este vorba despre Cristian Poteraș. Este vorba despre succesorul și prietenul lui Rareș Mănescu și despre Gabriel Mutu, care a preluat mandatul în anul 2016. Toți trei au fost membri ai acestei obscure loje masonice.”

Cristian Poteraş: „Călugăreni 176 nu domnule, au fost doar nişte discuţii…”

Reporter: „Deci nu mergeaţi acolo la Templu?”

Cristian Poteraş: „Nu, domnule, n-am înţeles această mişcare şi n-am accesat.”

Roxana Garaiman, jurnalist captura.ro: „Am identificat directori de la foști directori de la administrația piețelor, din directori din primărie ă inclusi, vicepreședinți ai PNL și care făceau parte din din structura partidelor politice.”

Generalul în rezervă Eugen Gheorghe, fost director în Direcţia Generală a Vămilor şi fost consilier PDL la sectorul 6 apare ca venerabil al acestei loje masonice.

Eugen Gheorghe: „În legătură cu masoneria nu am ce să comentez”

Acesta a preluat firma TFT Invest, care era controlată iniţial prin interpuşi de soţii Rareş şi Ramona Mănescu şi Cristian Poteraş. Acţionari erau Paraschiva Tudor, mătuşa Ramonei Mănescu şi Lucian Viorel Grecu, vărul soţiei lui Poteraş.

TFT Invest a primit ani de zile contracte de la administraţia şcolilor şi direcţia de asistenţă socială sector 6, structuri aflate în subordinea Sectorului 6. Loja masonică părea o cupolă pentru politicieni şi afacerişti.

Roxana Garaiman, jurnalist captura.ro: „Cuprindea membri ai tuturor partidelor politice care aveau în comun în general interese în zona sectorului 6 politice de afaceri administrative. În momentul în care i-am chestionat în legătură cu activitatea în această lojă, majoritatea au minimalizat ă că au fost doar înscriși, dar nu prea au participat că și dacă au participat, nu înseamnă nimic.”

Alt venerabil al lojei, fin de-al fostului primar Rareş Mănescu neagă că acolo s-ar fi discutat afaceri sau politică. Codruţ Semănaru a fost director la Autoritatea Rutieră sau la Casa de Comerţ Unirea.

Codruţ Semănaru: „Acolo este o zonă de interes în care se regăsesc mai multe personaje.”

Reporter: „De exemplu, Poteraș.”

Codruţ Semănaru: „Astea sunt vremuri dinainte să aparţin eu la acest ordin.”

Reporter: „Aţi fost venerabil într-o anumită perioada.”

Codruţ Semănaru: „Da, corect. Sub nicio formă nu am avut interacţiuni de genul ăsta. Nu sunt eu persoana care vă poate devoala, indiferent de apartenența mea, eu nu am stat la anumite mese.”

Roxana Garaiman: „Demirel Spiridon a fost consilier local la sectorul 6, Secretar General în Ministerul Dezvoltării Regionale, în mandatul lui Eduard Hellvig. A fost vicepreședinte PNL sector 6 în momentul în care, printr-un artificiu, a ajuns șeful corpului de control din ministerul lui Ludovic Orban.”

Actualul secretar al primăriei sectorului 6 nu a fost de găsit.

Ciprian Ciucu, primar sector 6: „Nu sunt membru al masoneriei și nu știu despre ce e vorba. Am auzit am văzut niște articole din campania trecută, mi-a adus în din atenție că sunt erau din pnl din PSD erau.”

Gabriel Mutu a fost primarul sectorului 6 între 2016 şi 2020. A fost cercetat pentru evaziune fiscală de către DIICOT şi a fost beneficiarul legii "Mitralieră" după ce a plătit prejudiciul majorat cu 20%. Şi el a fost membrul lojei Călugăreni 176.

În perioada când acesta a condus sectorul din vestul Bucureştiului, compania Le Blanc Ballroom, fosta Grota lupilor activi S.r.l, a beneficiat de două contracte atribuite în mod direct de Administraţia şcolilor Sector 6 pentru "servicii de catering".



Firma controlată de soţia lui Ion Cornel-Petruț şi un asociat, Marius Daniel Grecu şi-a adjudecat şi în mandatul primarului Ciucu servicii de catering de peste 9 milioane de lei în cadrul programului "Scoala după şcoală".

În 2023, contractual a fost reziliat pentru motive de igienă, dar şi de neconcordanta a gramajului. Mâncarea data copiilor era insuficientă.

Ciprian Ciucu: „Cred că în primul an sau al doilea an de mandat erau tot oamenii vechi. Eu n-am controlat pentru că am în delegație atribuțiile.”

Reporter: „Cine a câștigat?”

Ciprian Ciucu: „Nici n-am știut când au făcut procedura de achiziție. Nici oamenii ăia nu mai sunt astăzi, niciunul dintre ei. Când am aflat de calitatea proastă a mâncării, l-am chemat pe viceprimar și i-am zis oprește cumva contractul ăsta că îmbolnăvim copiii.”

Ion Cornel-Petruț consideră că în ultimii ani firmele familiei nu au avut afaceri cu instituţii publice:

În campania electorală din 2020, fostul primar Mutu a beneficiat prin intermediul Asociaţiei "Gabriel Mutu – alături de tine" de un apartament în strada Uverturii deţinut de o companie a lui Ion Cornel-Petruț, Puf 2001 Impex. Astăzi, fostul primar nu vrea să comenteze asocierea cu gruparea economică din sectorul 6.

Tot la restaurantul familiei a avut loc un eveniment în 2020 – o altercaţie între membri clanului Duduianu şi cei ai clanului Vasiloi.

Ştefan Duduianu, zis Aramis, a vrut să-i aplice o corecţie fizică lui Florin Salam. Acţiunea s-a întors împotriva lui şi s-a ales cu o condamnare.

Anaser Duduianu: „Au sărit pe frate-meo, ce i-au făcut, toţi restaurantul în legătură cu domnul Salam. La restaurantul lor acolo unde s-a întâmplat fapta asta.”

Florin Duduianu, zis Anaser, este liderul unei bande care se ocupa de furtul banilor de pe carduri în Statele Unite. A fost condamnat acolo la 5 ani cu închisoare şi, după ce va plăti pentru faptele lui peste ocean, va putea fi extrădat în România unde este cercetat pentru şantajarea unor manelişti.

Una din plângeri a fost formulate de Ion Cornel-Petrut, iar între cele două grupări s-au iscat tensiuni soldate cu ameninţări.

Anaser Duduianu: „Tu nu eşti mă Cornel, tu eşti Magiunică, Tu eşti tismănar…Tu pui lumea să mă ameninţe că sunt sifon şi că mă bagi la puşcărie că ai foarte mulţi bani, ca ai plătit 100.000 pe un câine şi pui toţi interlopii să mă sune ca să mă amelioreze, că stric imaginea de masonerie, că vrei să ajungi şef de masonerie.”

