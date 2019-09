„Județe la stăpân", partea II. Localnicul care a transformat casa în bibliotecă pentru copiii numiţi „infractori" de primar

Educaţia e salvarea! Este convingerea unui localnic al comunei Scrioaştea. Casa și-a transformat-o în bibliotecă şi face cursuri gratis cu micuţii nevoiaşi din sat.

Până să-l cunoaştem, îl întâlnim pe primarul acestui comune. În 3 mandate n-a făcut mare lucru, dar îi numeşte „infractori" pe copiii care încearcă să înveţe carte.

Ne mutăm la ţară. Comuna Scrioaştea.

Domnul, care cu greu explică istoria locului, este Marian Şefu, primar la al treilea mandat, versatil, un apropiat al lui Liviu Dragnea. Comuna nu are apă, canalizare, gaz şi nici uliţe astfaltate. Cât despre fondurile europene, nici vorbă.

Primarul Şefu spune că a avut tentative să ia bani europeni, dar birocraţia l-a înfrânt. În schimb, are proiecte pe bani de la Guvern pentru toate cele necesare.

De ani buni este în acest stadiu. Aşteaptă şi promite. A reuşit totuşi să facă un gard uriaş din beton în jurul cimitirului cu 48 de mii de lei, o scenă pentru petreceri tot din beton, să asfalteze un drum de doar 700 de metri cu celebara firma Teldrum şi se laudă că a făcut o cişmea.

Peste drum de primărie, într-o clădire refăcută de curând cu 58 de mii de lei, este biblioteca satului. Totul este plin de moloz, praf şi păianjeni. Ultima carte care s-a luat aici în data de 27 iulie 2017.

Alex Dima: „Sunteţi la al treilea mandat. Asta înseamnă că la anul candidaţi iar. Sunteţi de 11 ani primar aici. În 11 ani n-aţi putut să faceţi o bibliotecă pentru copii?”

Primar: „Nu, pentru că acum abia acum, hai să vă arăt cum arata clădirea înainte. Care sunt priorităţile în comună?”

Alex Dima: „Nu ştiu, că dumneavoastră sunteţi primar.”

Am nimerit în Scrioaştea fix în ziua în care copiii satului intrau în vacanţă. Pe terenul de sport se face bilanţul.

O treime dintr-o clasă a rămas repetentă. Un procent alarmat care, însă, pentru autorităţile locale nu înseamnă nimic. Nu şi pentru Relu.

Într-o cameră din curtea părintească, Relu Voicu a amenajat o bibliotecă. Aici vin copiii nevoiaşi din sat şi Relu îi învaţă carte.

Relu este scenarist, dar de câţiva ani s-a retras aici pentru a-şi ajuta fiul să înveţe. Acum, din donaţii a strâns cărţi şi le dă celor care vor să citească.

Relu Voicu: „Educaţia este singura salvare. Pentru un individ luat aşa ca element singular şi pentru ţară. Educaţia este singura salvare. Din pacate, politicul nu are aceeaşi agendă sau credinţă".

Relu a încercat să obţină de la primarul Şefu un spaţiu în care să ţină gratis cursuri. A fost refuzat.

A încercat să împartă cărţile în şcoală: „Şi m-am dus o zi şi m-am dus două şi nu ştiu dacă am apucat-o pe a treia că mi-a zis doamna directoare să nu mai intru în şcoală. Să nu mai aduc cărţi".

Bianca Rădulescu este directorul şcolii: „Acest proiect nu are legătură cu şcoală. Nu există un parteneriat, nu ştim cine i l-a aprobat. Dumnealui l-a făcut din calitate de persoana fizică, iar din ce am văzut din postările dumnealui pe Facebook nu are decât copii din familii dezorganizate, mai sărace. Școala n-a influențat-o în nicio măsură".

Prin urmare, autorităţile locale nu văd cu ochi buni strădania lui Relu de a-i şcoli tocmai pe cei care au cea mai mare nevoie.

Centrul de care vorbeşte primarul Şefu a fost condus chiar de soţia lui, Olguta Şefu, director adjunct în Direcţia pentru Protecţia Copilului Teleorman, condamnată la 3 ani cu supendare în celebrul dosar al angajărilor fictive, în care a fost condamnat şi Liviu Dragnea. Primarul însă îi numeşte infractori pe copiii satului.

Daniela locuieşte într-o casă aproape goală cu tatăl şi mama grav bolnavă, de care toţi trebuie să se îngrijească.

Câteva case mai la deal, 4 fraţi au rămas fără tată. Îi creşte mama. Sunt şcoliţi de Relu. Acum, mama vrea să-şi mute copiii la şcoală în Roşiori.

Despre presiuni, de data aceasta ale primarului, vorbeşte şi mama: „Ne-a zis: Dacă nu votaţi cu mine sau cu sediul lui, ce era acolo, vă tai socialul. Primarul. Şi am fost nevoiţi să votăm cu el".

Florinel Dumitrescu a fost gardian public la intrarea în Consiliu judeţean, senator în partidul lui Dan Diaconescu, iar acum e prefect.

I-am povestit despre Scrioaştea. Ridică din umeri: „Vedeţi, acestea le aud de la dumneavoastră. La mine nimeni n-a venit să facă sesizare".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!