Interviu cu Horia Roman Patapievici: ”Comunismul a avut grijă ca noi să nu avem timp pentru cultură”

Scriitorul Horia-Roman Patapievici, fost președinte al Institutului Cultural Român, a făcut o radiografie a situației culturii românești, în an centenar.

Într-un interviu acordat corespondetului Pro TV Paul Angelescu pentru emisiunea ”România, te iubesc”, scriitorul spune că românilor, spre deosebire de alte popoare, le lipsește în primul rând gustul pentru cultură.

Horia Roman Patapievici: ”Brâncuși este susținut în Franța, el, românul, de către totalitatea francezilor care interacționează pe piața culturală franceză, care de ei e făcută. În asta intră lucrurile pe care nu le-ați socoti instituții, dar de fapt funcționează ca instituții. Și anume gustul. Dorința, pasiunea oamenilor pentru artă.”

Paul Angelescu: Cum se creează asta? Duci cu forța oamenii la muzeu?

Horia Roman Patapievici: ”Nu se creează cu forța. Se creează prin inițiativa oamenilor. Inițiativa oamenilor creează totul. Totul!”

Tototdată, fostul președinte al ICR atrage atenția că România a fost afectată foarte mult de comunism, care a eliminat oamenii de cultură prin toate metodele.

Paul Angelescu: De ce nu a existat această inițiativă și la noi?

Horia Roman Patapievici: ”A existat, dar nu într-o cantitate suficient de mare, adică nu s-a atins o masă critică. Instituții au fost create în secolul 19 și în a doua jumătate ... Facultatea de Arte, au fost profesori străini, de cultură, de pictură, care au fost aduși. (...)

Dar pentru asta am nevoie de timp, iar comunismul a avut grijă ca noi să nu avem timp, pentru că tot ce s-a construit în modernitatea care începe, să zicem, în 1866 cu epoca lui Carol I, a fost retezată, distrusă, contrazisă în mod fundamental, și vă spun imediat cum, de către comunism.

Cum a fost făcut asta? Ucigând oamenii! Oamenii care știau să facă asta și făcuseră parte din modernizarea noastră, elitele politice, elitele administrative, elitele culturale, profesorii au fost băgați la pușcărie.

În felul ăsta, ei au fost fie suprimați fizic, fie au fost scoși din instituțiile care le confereau puterea de a modela societatea. Ei, când au fost lăsați la vatră după 1964, nu au mai fost integrați în instituțiile modernizării românești. Ele fuseseră ocupate de oameni care nu aveau nicio treabă cu ele, pe de o parte, și care aduceau un spirit care contrazicea modernitatea.”

Patapievici îl mai acuză și pe fostul premier Victor Ponta că ar fi distrus Institutul Cultural Român, principala instituție românească ce ar trebui să exporte cultura noastră la nivel internațional.

Paul Angelescu: De ce nu avem locuri care să creeze o autoritate la nivel internațional pe piața românească?

Horia Roman Patapievici: ”Între 2005, când am lansat programele, și 2006, când am intrat pe piață, și 2012 când Institutul a fost distrus prin marea reformă a lui Victor Viorel Ponta și a locotenentului lui, numit Andrei Marga, în această perioadă asta am făcut. Am pus în contact piața culturală românească, pe varii paliere, de la literatură până la arte vizuale și cinematografie cu piețele străine.

Pentru că obiectivul patriotic fundamental al oricărei instituții naționale de cultură românești este să construiască programe care să le ofere artiștilor români acele condiții de afirmare care să-i facă vizibili simultan și pe piețele străine.”

Horia Patapievici a declarat la sfârșitul lunii iunie 2012, că, dacă Curtea Constituțională va decide că este constituțională Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 27/ 2012, prin care ICR trece de la Președinție în subordinea Senatului și este modificată misiunea institutului, întreaga conducere ICR își va da demisia.

La rândul său, fostul premier Victor Ponta a spus despre ICR că era o instituție "mult prea politizată" și a acuzat "o lipsa de transparență totală" în cheltuirea fondurilor publice la nivelul institutului.

"Nimeni din această țară nu mă va convinge că este mai democratic să lași o instituție cu bani publici să fie condusă de un singur om decât să fie controlată de o instituție cum este Senatul, unde sunt toate forțele politice", spunea Ponta la acea vreme.

