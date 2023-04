Doi foști angajați ai Serviciului Român de Informații se luptă pe contractele de pază ale Complexului Energetic Oltenia

Unul dintre ei acuză că a fost obligat să cedeze jumătate din contractele câștigate unor firme paravan, în spatele cărora s-ar afla fostul șef al SRI Gorj. Dar, înainte, mergem la noul șef al Complexului Energetic, numit în funcție după accidentul auto, și la ministrul Energiei. Le-am arătat cum angajații lor sunt obligați să lucreaze în continuare în condiții care le pun în pericol viața, în ciuda promisiunilor făcute după tragedia din ianuarie.

Complexul a mai dat în ultimii cinci ani alte 110 milioane de lei unor firme pentru transportul angajaților din localitățile unde stau, până la locul de muncă. În spate, găsim afaceriști locali, lideri sindicali și politicieni, și multe alte contracte date prin negociere fără publicare, pentru servicii cu mașini vechi. Pe autobuze încă apar înscrisuri în spaniolă sau germană. Inclusiv numele stațiilor din orașele unde au funcționat în vest.

Nicolae Bunoiaca, președintele Sindicatul „Solidaritatea 2013”: „De multe ori s-a întâmplat să ia foc în mers, s-au dat jos, au deschis ușile și le-au lăsat să ardă acolo. La prețul care l-a luat, n-a avut valoare, dar aici își scoate valoarea, pentru că aici sunt numai grupuri de interes, toți au grupuri de interese. Sunt foarte mulți lideri de sindicat, care sunt implicați în aceste transporturi, în zona Rovinariului este un lider de sindicat, care are microbuze, dar a luat varianta lui Adrian Năstase, are o mătușă Tamara care este patroană”.

Un bărbat vine să ne pozeze în timpul interviului și ne anunță că suntem pe proprietate privată, deși spațiul nu este îngrădit și nu sunt semne în acest sens.

Paul Angelescu: Ale dumneavoastră sunt autobuzele?

Bărbat: „Este posibil”.

Paul Angelescu: Este posibil?

Bărbat: „Da”.

Paul Angelescu: Cât de vechi sunt autobuzele astea?

Bărbat: „Nu vă pot da informațiile astea, mă sunați pe mine când aveți...”.

Paul Angelescu: Păi de ce să vă sun, dacă sunteți aici, nu vi se pare puțin absurd?

Bărbat: „Nu am timp, nu am timp”.

Paul Angelescu: Dar ați avut timp să veniți să ne pozați! Păi, dați-mi un număr de telefon, să vă sun. Dânsul e patronul?

Bărbat: „E copilul patronului”.

Firma aparține unui fost politician din Motru, care a trecut pe la mai multe partide. Patronul firmei care închiriază mașinile de pompieri ne-a ridicat altă problemă - managementul carierelor. În mod normal, drumurile ar trebui pietruite, astfel încât camionele să nu alunce sau să rămână blocate în namoale. Ne-a trimis poze din Cariera Jilț, ca să înțelegem condițiile în care trebuie să lucreze.

Paul Angelescu: Există un program de conformare pentru perioada de iarnă, în fiecare an.

Daniel Burlan, fostul președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia: „Eu înțeleg ce există pe hârtie. Eu ce spun? Că în realitate este că acele lucruri nu există?”.

Paul Angelescu: Și cât de greu v-ar fi fost să pietruiți niște drumuri?

Daniel Burlan, fostul președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia: „Mie nu mi-ar fi fost greu”.

Motivele invocate de Complexul Energetic Oltenia

În ultimii cinci ani, Complexul a cumpărat piatră de carieră în valoare de 4,3 milioane de lei, insuficientă pentru cât de mari sunt carierele. De fiecare dată, motivul inovcat este lipsa banilor. În aceeași perioadă, pe mașinile șefilor s-au cheltuit trei milioane de lei.

Daniel Burlan, fostul președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia: „Repet, fiecare activitate e condusă de persoane responsabile”.

Paul Angelescu: Dar tot dați vina pe subalterni.

Daniel Burlan, fostul președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia: „Nu, nu dau vina”.

Un lanț de management nefuncțional. După accident, Virgil Popescu a promis că se vor lua măsuri pentru a rezolva măcar problemele de siguranță.

Paul Angelescu: S-au schimbat condițiile de siguranță?

Virgil Popescu, ministrul Energiei: „Dumneavoastră trebuie să vă duceți să vedeți”.

Paul Angelescu: Dumneavoastră trebuie să vă duceți, nu noi.

Virgil Popescu, ministrul Energiei: „S-au dispus măsuri, am transmis niște măsuri”.

Angajații, obligați să meargă kilometri întregi pe jos

Nu ni s-a permis accesul în carierele în care am solicitat să filmăm. Am stat, în schimb, la pândă, pe marginea carierei Jilț Nord și am observat cum angajații sunt obligați să meargă kilometri întregi pe benzile de cărbune, ceea ce e foarte periculos, pentru că mașinile nu îi duc unde au nevoie să se ducă, iar când îi duc, îi îngrămădesc din nou în benă și în cabina cu utilaje și materiale. I-am arătat imaginile ministrului.

În februarie, în locul lui Daniel Burlan a fost numit Dan Plaveti, fost membru PNL. Principala lui misiune a fost să rezolve aceste deficiențe. Deocamdată, n-a reușit. Ne-a dat interviu de abia după ce am ajuns cu imaginile până la ministru.

Petre Goanță, fost angajat al Complexului Energetic Oltenia: „După ce ai terminat revizia, rupt de muncă cum zici, refuz să mă urc în mașina aia, neavând alta”.

Paul Angelescu: Păi, mașina aia nu făcea două drumuri?

Petre Goanță, fost angajat al Complexului Energetic Oltenia: „Cu ce motorină, că dacă cota e de 50 la motorină, e 20 la consum și 30 la buzunarele șefilor. Cu ce motorină să faci două drumuri?”.

Petre Goanță este fost brigadier, fost sindicalist și fost membru PNL. S-a pensionat anul trecut și este dispus să dea din casă.

În timpul interviului, echipa a fost oprită de agenții de pază.

De-a lungul anilor, din Complexul Energetic s-au furat motorină, fier vechi, motoare, cabluri, utilaje sau cărbune. În ultimii cinci ani s-au încheiat contracte de pază, în valoare de peste 160 de milioane de lei. Pe teren, majoritatea paznicilor pe care i-am întâlnit sunt femei, vârstnici și, în general, angajați fără condiție fizică. Ei ar trebui să se lupte cu infractorii. Multe din aceste contracte sunt câștigate de firme apropiate de doi foști angajați ai Serviciului Român de Informații.

Victor Mecu, fost ofițer al SRI Gorj: „Firma a fost fondată cu 66% de acțiunile fiului meu și 34% acțiunile fiului colegului meu, tot ofițer SRI”.

Victor Mecu coordonează prin intermediul fiului firma TMG Guard. Aceasta apare în contracte de peste 70 de milioane de lei cu Complexul.

Victor Mecu, fost ofițer al SRI Gorj: „El era șeful secției și eu eram subordonatul dumnealui”.

Cei doi foști angajați ai SRI au ajuns să se certe pe contracte

Făget deține firma PSG One, care a câștigat șapte contracte de 37 de milioane de lei, iar unul dintre angajații săi apărea, până în 2022, în alte două firme care, la rândul lor, au obținut contracte de zeci de milioane cu Complexul. Din nou, vorbim și de asocieri cu alte firme, și e greu de spus cum s-au împărțit banii. Anul acesta, cei doi foști angajați ai SRI au ajuns să se certe pe contracte. Totul pornește de la un lot dintr-o licitație, la care au participat ambele firme.

Lucian Mecu, administratorul firmei de pază: „Erau cel puțin 30 de milioane de lei. Adică jumătate din valoarea estimată a întregului acord cadru”.

Inițial, complexul a atribuit contractul firmei lui Ion Făget. Familia Mecu a făcut contestație și a câștigat-o. TMG a subcontractat apoi o parte din contract altor două firme: Stone House Guard și Merlin Security, despre care susține că sunt controlate tot de Ion Făget. Susține că n-au avut de ales, deoarece așa le-a cerut un șef din Complexul Energetic.

Paul Angelescu: Asta nu-i un fel de trafic de influență, ce au făcut?

Victor Mecu, fost ofițer al SRI Gorj: „Poate fi un fel de trafic de influență, dar e greu de probat”.

Mecu senior susține că toată schema a fost pusă la punct într-un birou al Complexului Energetic.

Victor Mecu, fost ofițer al SRI Gorj: „Discuția a fost în trei: domnul Făget, reprezentantul direcției comerciale și cu mine, în care și-au manifestat intenția de a subcontracta acest lot doi către firmele dirijate și controlate de domnul Făget. Am fost de acord cu această subcontractare, pentru că riscam să pierdem toate contractele”.

Ion Făget confirmă întâlnirea din biroul Complexului, dar spune că era acolo pentru a discuta despre alt contract pe care îl avea deja în derulare, și că în niciun moment nu s-au făcut presiuni în vederea unei eventuale subcontractari.

Victor Mecu, fost ofițer al SRI Gorj: „Nu puteai să spui nu vreau. Pentru că atunci ei anulau procedura”.



Paul Angelescu: Așa vi s-a spus? Vi s-a spus clar că dacă nu sunteți de acord, anulează procedura?

Victor Mecu, fost ofițer al SRI Gorj: „Nu, ei niciodată nu iți spun clar: Domne, faci așa, îți sugerează și tu înțelegi ce ai de înțeles”.

Paul Angelescu: Ce înseamnă sugerare?

Victor Mecu, fost ofițer al SRI Gorj: „Adică, faceți așa să fie liniște, sau nu faceți așa”.

Acum, familia Mecu vrea să rezilieze contractele pe care a fost, inițial, de acord să le semneze.

Lucian Mecu, administratorul firmei de pază: „Am subcontractat, forțați fiind, către două firme cu zero salariați, zero contracte la activ cu bilanț nedepus. Societatea CEO n-a mai fost interesată să întrebe toate aceste detalii”.

Daniel Burlan, fostul președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia: „Doar că, acum și aici există o altă cercetare”.

Paul Angelescu: A, e cercetare penală?

Daniel Burlan, fostul președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia: „Nu știu, există o altă…”.

Mecu susține că subcontractorii nu și-ar fi încheiat garanții de bună execuție.

Lucian Mecu, administratorul firmei de pază: „Dacă se fura ceva din Complex, Complexul trebuie să fie despăgubit și e despăgubit prin garanție de bună execuție, care în clipă de față nu există”.

Ion Făget ne-a transmis o factură din care reiese că Stone House Guard a plătit către TMG o astfel de garanție. Făget susține că atacurile lui Mecu sunt din dușmănie, pentru că a pierdut un alt contract de pază cu Poșta Română, câștigat de firma sa.

Victor Mecu este judecat pentru evaziune fiscală. În primă instanță a scăpat după ce și-a achitat prejudiciul. Ion Făget susține că firma familiei Mecu este anchetată și de poliție pentru că ar fi furnizat acte false în licitații, informație negată de Mecu.

