Alex Dima, după ce Firea a criticat Asociația „Dăruiește Viață”: „Mi-e ruşine că suntem conduşi de astfel de oameni”

Jurnalistul Alex Dima reacționează la declarațiile primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, cu privire la spitalul pe care Asociația Dăruiește Viață îl construiește pentru copiii bolnavi de cancer.

„Doamna Firea bate câmpii. Sau terenurile virane. Acum câteva zile, primarul a dat share la aberaţiile unei doamne despre spitalul pe care îl construim pentru copiii bolnavi de cancer. Acum se apară la tv. Şi vrea să i se recunoască meritele la ridicarea acestui spital.

Cică a dat ea, primarul, terenul pentru acest spital. Un teren care valorează 1 mil de euro. Aşa zice. Şi că s-a zbătut ca să dea terenul ăsta. Pe care erau nişte magazii la care s-a renunţat, pentru că ea s-a zbătut. Incredibil. De parcă Bucureştiul e proprietatea ei. În loc să-şi recunoască greşeala, că a jignit 260.000 de oameni care au donat, şi să-şi ceară scuze, aruncă noroi. În toate direcţiile”, a scris Alex Dima pe contul său de Facebook, marți seara, după ce primarul Gabriela Firea a făcut mai multe declarații pe acest subiect în cazul unei emisiuni televizate.

„Mă încearcă un profund sentiment de furie şi mai ales un sentiment profund de ruşine. Mi-e ruşine că suntem conduşi de astfel de oameni!”, mai spune jurnalistul.

Firea: Nu-mi plac omisiunile grave pentru că şi eu, ca primar general, am o contribuţie în construirea acestui spital



Primarul general, Gabriela Firea, afirmă, referitor la spitalul construit de asociaţia Dăruieşte Viaţă, că acesta este construit pe un teren al Primăriei Capitalei.

"Nu-mi plac în schimb omisiunile grave şi eu nu aveam cum să jignesc, să aduc jigniri contributorilor, sponsorilor acestui spital, pentru că şi eu, ca primar general, am o contribuţie (...) în construirea acestui spital. (...) Acest spital se construieşte (...) pe proprietatea Municipiului Bucureşti, pe proprietatea Primăriei Capitalei. Este un teren valoros, în jur de un milion de euro", a spus Firea, marți seara, la un post tv, conform news.ro.

Firea a susţinut că şi ea a construit spitale.

"Şi noi construim spitale, şi eu am construit spital - Victor Gomoiu, am găsit o clădire bântuită, Gabriela Firea ca primar general, care iată că este atacată nedemn, a construit acest spital, ambulatorul Gomoiu, ambulatorul Foişor, clădirea din curtea spitalului Stoia, o clădire nou-nouţă de la zero, ambulatorul de la Victor Babeş. Şi eu am construit clinici, spitale, şi nu mi-a spus nimeni absolut nimic", a afirmat ea.

Întrebată despre faptul că a sharuit pe Facebook o postare care critică asociaţia "Dăruieşte viaţă", care construieşte un spital în Bucureşti, Firea a replicat: "Este interzis like-ul sau share-ul pe Facebook?".