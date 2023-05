Afacerile necurate ale albanezului Gazzuli Lin în România. Zeci de firme sunt înregistrate într-un apartament din București

Slăbiciunea sau corupţia statului, pusă faţă în faţă cu imaginaţia celor care au încercat să eludeze bugetele publice, dau imaginea acestui fenomen. Prejudiciile sunt de milioane de euro.

Într-un alt sat de lângă Lezhe, în Dajc, sunt înregistraţi alţi acţionari de firme. Sunt mai multe persoane din aceiaşi familie, Gazzuli.

Gazzuli Lin este acţionar la cinci firme împreună cu o doamnă. Tot albaneză. Frani Emirana. În Dajc îl întâlnim pe fiul acestuia, care ne tratează cu neîncredere.

Reporter: A fost cumva tatăl tău în România?

Fiul: „Nu.”

Reporter: Niciodată?

Fiul: „Niciodată, în afara ţării..”.

Şi totuşi, tânărul care lucrează în Italia ştie de afacerile necurate în care a fost implicat tatăl său.

Gazzuli Lin este tot un cetăţean modest, fără prea multă şcoală. Paznic de noapte. Şi cu toate acestea, apare acţionar din aprilie 2013 în Trans Lir, o firmă cu datorii de sute de mii de euro la finanţele din Ilfov. Şi tot de atunci este acţionar în Moravia Construct Invest şi Omega Pro Construction, două firme înregistrate în Ilfov, dar mutate în Bucureşti, pe strada Baba Novac.

Şi chiar dacă sunt implicaţi, albanezilor le e frică să vorbească. La aceiaşi adresă unde au fost "ascunse" câteva dintre firmele cesionate albanezilor, într-un apartament aflat la parterul unui bloc din Bucureşti, sunt înregistrate zeci de firme.

Investigator financiar: „Nu este normal ca la o adresă să funcţioneze zeci de societăţi şi nimeni să nu se sesizeze. De ani de zile este o slăbiciune a ANAF-ului pentru că nu se crează o bază de date cu aceste persoane şi aceste societăţi”.

Am cercetat istoricul uneia dintre ele, care este înregistrată tot pe străini. De data aceasta, cetăţeni sârbi: Marinkovic Radmilo şi Petrovic Slavica.

În februarie 2016 a fost o descindere a procurorilor DNA, aici în Sânandrei, la domiciliul unui cunoscut afacerist din Timişoara. Este supranumit regele cerealelor din Timiş şi se presupune că ar fi fost şeful unei reţele de evaziune fiscală.

Investigator: „S-a creat un fel de grupare care a controlat Timiş, Arad, Caraș. Toţi marii samsari de cereale s-au grupat în jurul acestei companii, Cargo Pro Cereal. Componenta comună a tuturor este că luau marfă de la producător şi făceau rost de documente de provenienţă de la societăţi de tip fantomă. Ori pentru asta am lucrat un an de zile să le punem cap la cap, şi abia după ce am ridicat toate documentele şi am făcut toate verificările ne-am dat seama cât de extinsă era reţeaua şi de bine organizată”.

Creierul acestor afaceri a fost considerat de către anchetatori Cristian Dumitru Popa, un om de afaceri cunoscut în Timiş.

Popa Cristian Dumitru, om de afaceri: „Chiar n-am nicio legătură şi nici o vinovăţie cu aceste fapte. Cum au ajuns Cargo Pro Cereale la acei cetăţeni sârbi. Păi care, că una a ajuns, s-a făcut o cesiune, s-a vândut, n-avea absolut nicio datorie către absolut nimeni”.

Reporter: Dar ştiţi că acea societate a ajuns pe un sediu în Bucureşti unde sunt înregistrate şi alte companii în nume fictiv, unde sunt şi alţi cetăţeni străini.

Om de afaceri: „Nu mă intersează, eu la vânzare nu am participat. Nu ştiu aspectele astea să vi le spun”.

Investigator: „Se introduc societăţi de tip fantomă care funcţionează pe o perioadă determinată ca să nu ajungă să fie verificate de fisc. Când apare riscul să fie verificate de fisc, dispare”.

Reporter: Aţi apelat la o reţea care înstrăinează firme pentru a scăpa...

Popa Cristian Dumitru, om de afaceri: „Nu înţeleg ce înseamnă reţea. Categoric, nu. Eu nu cunosc niciun sârb, bănuiesc că mă înregistraţi şi faceţi foarte bine, nu-i cunosc pe aceşti cetăţeni, n-am nicio legătură cu niciunii dintre ei. Eu nu-i cunosc. Prejudiciu e 0. Există o expertiză DNA, este o mârşăvie, mi-au respins toate obiecţiunile mele la expertiză”.

Dosarul instrumentat de DNA a fost trimis în judecată la Tribunalul Timiş în noiembrie 2016. Prima judecătoare s-a pensionat, a doua judecătoare a intrat în concediu maternal, a treia judecătoare a început să judece cu celeritate cauza, doar ca învinuiţii au făcut cerere de strămutare. Dosarul s-a dus în Caraș Severin, la Tribunalul de acolo unde este târât de către judecător în mai bine de 40 de termene

Popa Cristian Dumitru, om de afaceri: „N-am cerut întreruperea procesului, faptele sunt prescrise. Spălarea de bani nu s-a prescris, încă”.

Reporter: Încă!

Om de afaceri: „Dar am cerut continuarea procesului”.

Reporter: Spălarea de bani nu s-a prescris şi dvs aţi reuşit să mutaţi procesul de la Timişoara la Caraș Severin, cu multe semne de întrebare.

Om de afaceri: „De ce? Din partea cui semne de întrebare, poate din partea noastră”.

Investigator: „S-au reaudiat martorii, s-a refăcut comisia rogatorie de parcă s-ar fi schimbat ceva”.

Tailor Căcărează este un alt samsar de cereale, suspectat că face parte din gruparea lui Popa. Astăzi este condamnat definitiv într-un alt dosar pentru o înşelăciune cu utilaje agricole în care a apelat, să ascundă afacerea, tot la cetăţeni străini. Alţi sârbi. Este încarcerat la Arad şi martor în dosarul lui Popa.

Investigator: „Din 2019 dosarul stă, bine spun că stă, la Tribunalul Caraș, şi nu sunt finalizate cercetările. Normal să nu poţi audia o persoană care se află în custodia statului?”

Bogdănel Drăgan este astăzi şofer de TIR în Italia, după ce a stat șase ani în închisoare la noi. A fost condamnat în alt dosar de evaziune, tot legat de presupusa grupare condusă de Popa.

Drăgan Bogdănel: „L-am cunoscut pe Tailor Căcărează. La iniţierea lui am infințat o firmă şi nu făceam absolut nimic, decât îi dădeam facturierul, el completa ce avea de completat, îmi vira banii în cont, scoteam banii, îi duceam lui şi el îmi dădea de acolo. Aşa l-am cunoscut şi pe Poparu Cristian. Popa Dumitru Cristian zis Poparu. Am fost la birou la el cu Tailor Căcărează, mâna dreaptă a lui era Căcărează. Poparu Cristian îi vira banii lu Tailor Căcărează în firmă, Căcărează mi-i vira mie”.

Reporter: Căcăreaza Tailor vă spune ceva, a fost un apropiat de-al dvs?

Popa Cristian Dumitru, om de afaceri: „Era unul care pur şi simplu vindea cereale, mi-a vândut şi mie, în judeţul Timiş şi în toată ţara, da...”

Investigator: „Dacă vrea să se sustragă de la plată, intercalează între el şi furnizorul lui două trei societăţi cu români sau cu străini. TVA-ul ajunge la ei. În filiera respectivă cineva sustrage acel TVA”.

Când este întrebat de compania aflată la aceiaşi adresă cu firmele date albanezilor, Popa face pe prostu'.

Popa Cristian Dumitru, om de afaceri: „Nu cunosc aspectele astea, credeţi-mă ce vă spun, nu cunosc unde s-a mutat, ce s-a întâmplat, habar nu am”.

Ne întoarcem la firmele cesionate albanezilor şi care sunt colege de apartament cu firma acuzată de DNA în Timiş de evaziune. Acolo a fost un cabinet de avocatură.

Vecin: „Sunt multe firme înregistrate pe albanezi. Bani, bani să iasă. Mai văd şi plicuri din astea cu executori. Care vin tot aici, Ministerul Justiţiei. Judecătorie, chestie...”

Acolo au fost înregistrate zeci, poate sute de firme, pentru că legea permitea şi, deşi avocatul George Vlantoiu a făcut bani frumoşi dintr-o scăpare a legii, refuză interviul flmat. Neagă implicarea în reţeaua albaneză. Astăzi, sediile firmelor sunt expirate şi ar fi trebuit radiate.

Dată publicare: 07-05-2023 18:46