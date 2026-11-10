Într-un interviu acordat marți emisiunii BBC Breakfast, inspectorul-șef Andy Furphy a spus că poliția a primit „mai multe sesizări în timpul procesului și după încheierea acestuia”.

Ofițerii verifică în prezent informațiile pentru a stabili dacă acestea indică un anumit comportament sau dacă ar putea constitui infracțiuni. „Așadar, activitatea noastră nu s-a încheiat”, a precizat Furphy, potrivit BBC.

Russell Brand este deja vizat de o altă anchetă, după ce alte două femei au formulat acuzații de viol împotriva sa. Actorul a fost audiat sub avertisment în legătură cu aceste acuzații.

Luni, artistul în vârstă de 51 de ani a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de viol și agresiune sexuală.

La pronunțarea sentinței, judecătorul Joel Bennathan l-a descris pe Brand drept un „prădător sexual” și i-a criticat „aroganța uluitoare”.

Actorul a primit nouă ani de închisoare pentru viol, la care se adaugă pedepse de 18 luni, nouă luni și opt luni pentru trei fapte de agresiune sexuală. Ultimele trei pedepse vor fi executate simultan.

Russell Brand a fost găsit vinovat pentru fapte comise împotriva a patru femei, în perioada 2004-2009.

Întrebat de BBC Breakfast cum se descurcă femeile care au depus mărturie în proces, Andy Furphy a spus că unele dintre ele au fost profund afectate de atenția mediatică intensă din jurul cazului.

„Chiar și Russell Brand a publicat materiale pe internet înaintea procesului și în timpul acestuia, însă noi continuăm să le oferim sprijin”, a declarat ofițerul.

El a subliniat că această condamnare „nu ar fi fost posibilă” fără curajul, determinarea și rezistența femeilor pe parcursul întregului proces judiciar.

„Să fii victima unui viol sau a unei agresiuni sexuale este o experiență profund personală și traumatizantă. Să vorbești despre asta cu cineva, cu atât mai mult cu polițiștii, poate fi extrem de dificil. Dar mă bucur că au făcut-o și că au avut încredere în noi”, a adăugat Furphy.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a confirmat că mai multe persoane au contactat echipa de anchetă în timpul procesului și după încheierea acestuia, pentru a furniza informații sau a semnala posibile infracțiuni.

Detectivii analizează în prezent toate aceste informații în cadrul anchetei aflate în desfășurare, a precizat reprezentantul poliției.

Russell Brand a continuat să câștige bani din rețelele sociale în timpul procesului

Deputata britanică Dame Caroline Dinenage și-a reiterat îngrijorarea cu privire la faptul că Russell Brand a putut publica videoclipuri online, inclusiv înaintea procesului și în timpul acestuia, pentru milioanele sale de urmăritori.

„Este în continuare o problemă faptul că a putut să câștige bani prin intermediul platformelor de socializare pe tot parcursul acestui proces”, a declarat ea pentru BBC Breakfast.

„Mi s-a părut foarte ciudat că, în perioada în care poliția desfășura o anchetă și în presă apăreau acuzații extrem de grave, el putea să intre pe internet, să se adreseze celor două milioane și jumătate de urmăritori, să nege totul și să-și prezinte propria versiune. Victimele sale nu au avut această posibilitate”, a explicat deputata.

În septembrie 2023, după apariția acuzațiilor la adresa lui Brand în publicația Sunday Times și în cadrul emisiunii Dispatches, difuzate de Channel 4, Caroline Dinenage, care conduce Comisia pentru Cultură, Media și Sport din Parlamentul britanic, a trimis scrisori către platformele Rumble, X, TikTok și Meta.

Ea le-a întrebat dacă vor urma exemplul YouTube și vor opri posibilitatea lui Brand de a obține venituri din activitatea sa pe platformele respective.

Rumble a refuzat public această solicitare, iar X a transmis că nu ia măsuri împotriva conturilor care nu au încălcat regulile platformei sau legea. TikTok a precizat că Russell Brand nu a obținut niciodată venituri din activitatea sa pe această platformă.

„Știm că și-a folosit numărul mare de urmăritori din mediul online pentru a încerca să intimideze oamenii și să-i facă să tacă”, a mai spus Caroline Dinenage.

„Faptul că aceste femei au reușit să vorbească, să-și spună povestea și adevărul și să obțină o condamnare datorită acestui lucru este cu adevărat impresionant”, a încheiat deputata.