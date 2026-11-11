Valoarea totală a fondurilor direcționate către fermieri este mai mare cu 556,7 milioane de euro, comparativ cu perioada similară din 2025, valoarea medie autorizată per fermier fiind de 1.705 euro, față de 910 euro anul trecut, notează News.ro.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță un ritm accelerat și rezultate fără precedent în cadrul Campaniei de plăți în avans aferente anului 2026. În mai puțin de o lună de la demararea plăților, volumul financiar autorizat și dinamica procesării cererilor depășesc substanțial indicatorii înregistrați în aceeași perioadă a campaniilor de plăți din anii trecuți. Până în prezent, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), au fost autorizate la plată, în cadrul Campaniei de plăți în avans aferente anului 2026, fonduri în valoare de 1.060.618.148,16 euro pentru un număr de 622.047 de fermieri din FEGA, FEADR și BN1 (cofinanțare de la bugetul național)”, arată MADR, miercuri, într-un comunicat de presă.

Prin comparație, în perioada similară din Campania 2025, la această dată fuseseră autorizați 503.838.336,10 euro pentru 553.545 de fermieri.

Astfel, valoarea totală a fondurilor direcționate către fermieri este de peste două ori mai mare față de perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă că, la această dată, au fost autorizate la plată în plus 556,78 milioane de euro, iar valoarea medie autorizată per fermier a crescut cu 87%, de la aproximativ 910 euro la 1.705 euro. De asemenea, numărul de beneficiari s-a majorat cu 68.502, ceea ce reprezintă un avans de 12,4%.

„Prioritatea noastră a fost ca sprijinul financiar să ajungă rapid și direct în conturile producătorilor agricoli, într-un moment crucial pentru pregătirea noului an agricol. Faptul că am depășit borna de un miliard de euro într-un timp record confirmă eficiența măsurilor de simplificare și de deblocare a fluxurilor administrative pe care le-am luat împreună cu colegii din minister. Această performanță remarcabilă a fost posibilă prin implicarea întregii echipe a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Le mulțumesc tuturor funcționarilor și specialiștilor APIA – atât din aparatul central, cât și din centrele județene și locale – pentru eforturile depuse în ultimele săptămâni. Datorită implicării tuturor, banii ajung la timp acolo unde este cea mai mare nevoie de ei: în fermele românești”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Conducerea MADR precizează că procesul de autorizare continuă, iar plățile vor fi efectuate conform calendarului stabilit.