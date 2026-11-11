Racheta, denumită „Super Ice”, poate fi lansată de pe platforme aeriene, terestre și maritime, oferind o flexibilitate operațională sporită, a precizat compania într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Super Ice se alătură familiei Ice Breaker a companiei Rafael, formată din rachete de croazieră cu ghidare de înaltă precizie și rază lungă de acțiune. Aceasta dispune de navigație autonomă, capacitate de zbor la altitudine joasă, capacitate de operare în orice condiții meteorologice și un sistem avansat de ghidare care utilizează tehnologia de recunoaștere a imaginilor pentru identificarea țintelor.

Potrivit companiei Rafael, racheta oferă capacități de atac de la distanță, permițând forțelor să execute lovituri de precizie fără să intre în spații aeriene puternic apărate.

Noua rachetă se bazează pe aceeași tehnologie, aceleași sisteme de lansare și aceeași infrastructură de planificare a misiunilor ca familia mai extinsă Ice Breaker, ceea ce permite o integrare perfectă în cadrul sistemelor operaționale existente.