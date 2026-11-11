O discuție între cancelarul german Friedrich Merz și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc după ce oficialii europeni, americani și ucraineni vor ajunge la o înțelegere mai amplă, la Abu Dhabi, asupra cadrului viitoarelor negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. Declarația a fost făcută miercuri de un purtător de cuvânt al guvernului german, potrivit The Moscow Times.

Întrebat dacă Friedrich Merz este pregătit să discute cu Vladimir Putin, reprezentantul guvernului german a explicat că la Abu Dhabi au fost stabilite liniile generale ale unei posibile înțelegeri.

„La Abu Dhabi, am ajuns la un acord asupra cadrului general. Informațiile privind această înțelegere îi vor fi transmise acum președintelui Rusiei. Pe baza acestor principii, ar putea avea loc negocieri”, a declarat oficialul german.

Acesta a precizat că înțelegerea a fost stabilită între reprezentanții europeni, americani și ucraineni, fără participarea părții ruse. Principiile convenite urmează să influențeze desfășurarea viitoarelor negocieri.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că delegația rusă prezentă la Abu Dhabi nu a avut discuții cu reprezentanții Uniunii Europene și că nici nu erau prevăzute astfel de contacte.