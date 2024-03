Sfaturi pentru tinerii care vor să meargă la sală. Care sunt cele mai frecvente greșeli care trebuie evitate

Acest lucru poate duce fie la accidentări nedorite, fie la rezultate nesatisfătoare, spune antrenorul de fitness Robert Marincescu, invitat la Myimpact.

Robert Marincescu, el însuși membru al Generației Z, este antrenor personal și nutriționist certificat. După zece ani de muncă într-o corporație, a renunțat la job pentru a-și urma pasiunea pentru sport, pe care a transformat-o și într-o afacere – o sală de fitness.

Robert spune că rezultatele se obțin prin perseverență, iar concentrarea ar trebui să fie pe progresul personal, nu pe comparația cu imaginile perfecte de pe social media.

El explică, în interviul cu Alex Daragiu, care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac tinerii care merg la sală, dar are și sfaturi practice de nutriție pentru cei care vor să se mențină în formă.

Alex Daragiu: Vin cei din generația Z la sală?

Robert Marincescu: Vin, și asta e foarte bine. Am văzut că au acces la multă informație. Așadar au antrenamente destul de variate, doar că sfatul meu ar fi să-și ia pe cineva lângă ei, măcar la început, să le filtreze aceste informații pe care le găsesc ei pe rețelele de socializare.

Alex Daragiu: Atunci când cineva merge la sală prima oară, care e cea mai mare greșeală pe care o poate face? Adică de exemplu, dacă un băiat de 18 ani, să zicem, merge la sală, primul lucru face piept și biceps. Își lovește umărul și nu se mai poate ține de nimic. După aia spune că-l doare de fiecare dată, și nu mai merge deloc.

Robert Marincescu: Ăsta e un minus foarte mare, pentru că desconsideră foarte mult încălzirea articulațiilor, activarea mușchilor, ceea ce e foarte important înainte de un antrenament, tocmai pentru a preveni astfel de situații, și să-ți facă plăcere să vii la sală.

Pentru că, până la urmă, sala - sau fitness-ul, sau mișcarea, în general - trebuie să fie de long term, nu să vii o lună și să vezi că nu-ți place sau să vii în continuare să lucrezi aceleași grupe de mușchi, să vezi că nu evoluezi, după care te întorci acasă și spui că nu-i de tine.

Alex Daragiu: Bănuiesc că vezi și tu treaba asta cel mai des în sală, când vine un puștan și începe să facă același lucru pe care l-a făcut de fiecare dată.

Robert Marincescu: Exact. Și eu încerc mereu să ajut, adică mi-a plăcut mereu pentru că și eu, la rândul meu, când am fost mic - m-am apucat de sală pe la 16 ani, și oamenii cu experiență mă ajutau (...) Și așa vreau să fac și eu. Le explic, dar mulți nu înțeleg, mulți au căștile pe urechi.

Alex Daragiu: Să ascultăm sau să nu ascultăm muzică în timp ce facem orice legat de sală?

Robert Marincescu: Și da, și nu. În primul rând un da, pentru că muzica te scoate dintr-o stare, te liniștește, îți dă un boost, poate mai mult ca un preworkout. E foarte bun, dar, din păcate, față de generațiile anterioare, sau poate anii anteriori de sală, acolo se forma o comunitate. Te ajutam eu pe tine, tu mă ajutai pe mine. Exersam împreună și ne ajutam. Puteam să creștem. Acum, tu ești într-un colț cu căștile pe urechi, eu sunt în celălalt colț. Eu sunt adeptul unui echilibru. Eu la sală sunt și cu căștile, dacă am chef să ascult ceva motivațional, dar pot să stau și fără căști, ca să pot să mă bucur de comunitatea din sală.

De ce e mai bine să mergi la sală, decât să faci antrenament acasă

Alex Daragiu: Dacă nu poți, mergi la sală, ce ai putea să faci acasă?

Robert Marincescu: Sunt multe. E o varietate foarte mare acum, mai ales cu accesul pe care îl avem la internet. Avem platforme ca Youtube, care e gratuit, îți oferă circuite de cardio, de functional training, de heat, adică antrenament pe intervale - pe care poți să-l faci acasă și să arzi foarte multe calorii. (...)

Eu aș merge pe mișcare în aer liber sau antrenament în sală, pentru că vii special să faci asta. Dacă vrei să faci antrenament, după părerea mea, trebuie să te schimbi în hainele de antrenament, pentru că dacă tu vii îmbrăcat în ținuta ta de casă, nu o să reziști mai mult de 10 minute să faci ceva pentru că nu ești “acolo”.

Alex Daragiu: Mergi la sală cu prietenii, sau solo?

Robert Marincescu: Diferă foarte mult de persoane. Adică, dacă vin în doi, maxim trei, e foarte ok, te motivezi unul pe altul. Dar dacă vii în grupe mai mari de trei, s-ar putea s-o dai în cu totul altceva.

Alex Daragiu: Ajută sala la sănătate mentală, și dacă da, ce crezi că te-a ajutat pe tine?

Robert Marincescu: Bineînțeles. Sala, mai ales acum când tinerii, și cam toată lumea, suferă mai mult de anxietate decât în trecut, suferă de burnout-ul de la birou sau de la job, vin în sală, și aici endorfinele care se eliberează după antrenament, provoacă, mental, ceva senzațional. Adică te vei simți cu totul altfel după antrenament. Sau dimineață, invers, vii și altfel ai ziua, după ce ai făcut antrenament.

Alex Daragiu: Legat de chestia asta, cum consideri că e mai benefic pentru un om care lucrează ziua? Să facă antrenament dimineața, sau seara?

Robert Marincescu: Cred că seara, pentru un om cu o tură de zi. Dar depinde foarte mult de el, cum se simte. Eu am făcut sală la toate orele posibile, și m-am obișnuit la toate orele posibile.

Adică făceam la opt seara, când aveam un job de corporate, și eram foarte ok cu energia, eram super ok. După aia am făcut dimineață, pentru că am avut o schimbare de program, iar acum ora mea de antrenament este între 13 și 15. Dar la toate trei orele, este vorba de obicei și de repetiția obiceiului legat de alimentație.

Care sunt cele mai mari greșeli pe care le facem atunci când vrem să slăbim

Alex Daragiu: Care sunt cele mai mari greșeli pe care le face cineva de vârsta mea, din punctul de vedere al alimentației?

Robert Marincescu: Când vor să slăbească, se înfometează, iar când vor să pună masă musculară, mănâncă toate prostiile. Nu există un echilibru. Asta e cea mai mare greșeală. Adică trebuie să ai un echilibru în dieta ta.

Echilibru înseamnă, după mine, o dietă echilibrată. E simplu, ca și definiție: 80% să fii "clean" - să mănânci după un plan pe care ți-l setezi cu calcularea caloriilor și a macronutrienților - și 20%, poți să te duci spre ispitele care sunt zilnic.

Dar un "cheat meal" pe care și eu îl ofer în planurile mele nutriționale - un prânz pe săptămână - este o masă pe care o vrea clientul. La prânz, nu seara, și o singură masă. "Cheat meal", nu "cheat day", că de aici pote fi "cheat week"...

Alex Daragiu: E vreun mit legat de proteine, de exemplu să ai numai proteine în sistem sau să ai numai vegetale, sau, de fapt, echilibrul e toată cheia?

Robert Marincescu: Exact cum am spus și mai devreme, există diete de toate felurile, foarte restrictive, bazate numai pe proteine, bazată numai pe grăsimi, sau o combinație, dar cu preponderent ceva din cele trei. Eu mereu merg pe echilibru. Adică sunt foarte bune toate trei - grăsimi proteine și carbohidrați. Macronutrienții sunt esențiali.

Alex Daragiu: Se pare că cei de vârsta mea, generația Z, vin cu informații greșite la sală luate de pe internet, de exemplu. Care sunt chestiile care-ți apar în cap, când te gândești la chestia asta, adică informații care pot fi fake?

Robert Marincescu: Da, acesta e reversul medaliei la accesul la informație. E foarte bine că ai informații și că ai de unde să alegi. Doar că filtrarea e foarte importantă. Adică măcar să ai pe cineva care să te îndrume ce să faci, pentru că, altfel, vii și te accidentezi.

Cum poți să treci peste frica de a merge la sală? “Nu vii ca să te judece cineva”

Robert Marincescu: Am avut multe exemple în rândul clienților mei, care mă rugau să-i iau din fața sălii. Mai ales femeile au problema asta de expunere socială, mai mare ca bărbații.

Bărbații n-au nicio emoție, intră, sunt ok, dar femeile, de obicei, au bariera asta pe care o pun. Nu știu de unde vine exact. (...) Ele vor mereu să fie însoțite, să aibă un antrenor, ceea ce e foarte bine, sau să facă clase, pentru că în sală sunt 80% preponderent bărbați.

Trebuie să treci pe peste asta, pentru că ideea e că vii la sală, nu să te judece cineva, ci să încerci tu să îți atingi obiectivul pe care-l ai.

Drumul e lung, dar importantă este evoluția. “Azi alergi 20 de minute, mâine 22. Evoluția e cea mai importantă, mai importantă ca rezultatul final, care sigur va veni. Perfecțiunea pe care o vezi pe social media, din păcate, atrage această generație să nu mai vină la sală.

