Conferința MyImpact 2024 de la Varșovia: Un eveniment pentru Gen Z cu o prezență românească de impact

Conferința MyImpact a fost dedicată problemelor Generației Z, în care cei prezenți au aflat abordări și experiențe unice, pe teme ca sănătatea mintală a tinerilor sau a provocărilor cu care se confruntă comunitatea LGBT în România.

Conferința de la Varșovia a marcat finalul unui proiect de un an și jumătate, focusat pe implicarea activă a tinerilor în probleme sociale.

Printre cei care au urcat pe scenă s-a numărat DJ-ul Alex Superbeats, care a vorbit despre importanța sănătății mintale și a terapiei. Alex este inițiatorul OWPN Academy, un loc în care tinerii artiști pot primi, gratuit, servicii de psihoterapie.

Vloggerul Radu Chirilă a vorbit despre felul în care reușește, prin munca sa, să facă atractivă Armata pentru tineri din Generația Z. Radu, care are grad de locotenent, se ocupă și de comunicarea în social media a Armatei Române.

Activista LGBTQIA+ Alex Zorilă a vorbit în cadrul unui panel de discuții, unde a avut ocazia să facă schimb de idei cu oameni din comunități similare din alte țări. „A fost super fain să pot discuta cu oameni din alte țări despre problemele noastre”, spune ea.

Conferința a inclus și o competiție de proiecte, iar Ana Caldare, una dintre câștigătoare, a prezentat o idee inovatoare pentru introducerea de stații de apă gratuită în Aeroportul Otopeni. „Am realizat că suntem singura țară din UE care nu are stații de apă gratuite în aeroporturi și vrem să schimbăm asta cât mai repede”, a explicat Ana.

Radu Tirim, reporter: Salutare! Suntem la conferința My Impact 2024 de aici, din Polonia și alături de mine este primul om care a spart gheața, DJ-ul Alex Superbeats. Salutare, Alex, cum te simți acum că ai coborât de pe scenă?

DJ Alex Superbeats: Salut! în primul rând, mă bucur că am avut emoții! De ani de zile urc pe scene, pun muzică, dar astăzi chiar aveam emoții, și cred că s-a simțit după cum vorbeam. Mă simt onorat să fiu într-o altă țară și să vorbesc despre sănătatea mintală. Mă bucur că am ajuns în punctul în care să am curajul, în primul rând să vorbesc despre terapie, despre mersul la psiholog, despre ce înseamnă procesul acesta de redescoperire și de autenticitate.

Radu Chirilă, vlogger: Mai scap din emoții acum, după ce am coborât de pe scenă, pentru că chiar am avut mare emoții acolo. Cred că s-a și văzut treaba asta, puteam să dau poate mai mult, dar din punctul meu de vedere a fost foarte OK. Au fost niște subiecte foarte interesante, și cu siguranță ceilalți colegi de-ai mei de pe scenă au expus foarte multe lucruri care cred că sunt de interes pentru toată lumea, nu doar pentru generația Z.

Alex Daragiu, vlogger și prezentator MyImpact: În primul rând mă impresionează că au venit mulți oameni departe de casă, că aici suntem o grămadă din alte locuri. Am venit în Polonia, da, nu știu câți sunt polonezi de fapt aici. MyImpact a lăsat un impact în spate.

Ai văzut câți oameni au mers pe scenă și au vorbit, și mulți dintre ei au vorbit și foarte bine. Pe unii nu i-am prea înțeles. Deci s-a simțit diferența aia de limbă, fiecare cu limbajul, dar am avut români pe scenă, deci aia e cel mai important. I-am avut pe Alex - Superbeats și Zorilă, și pe Radu (Chirilă).

Alex Zorilă, activistă LGBTQIA+: Mă simt foarte bine. Mă bucur că am putut să discut la ultimul pannel, mai ales că am putut să discut cu niște persoane din comunitatea LGBTQI+ care sunt din alte țări. Asta a fost experiență super super nice că am putut să facem un exchange de cunoștințe, și chiar a fost foarte drăguță experiența.

Deci foarte nice oamenii, în general, la conferință, și sper să se mai întâmple pentru că e foarte important să avem spațiile astea în care puteam să ne cunoaștem între noi, în care putem să facem schimb de informații, mai ales pe zonele noastre. În activismul LGBT chiar ai nevoie de multă solidaritate și de mult sprijin, mai ales de la comunitate.

Radu Tirim, reporter: Alături de mine este Ana Caldare, una dintre câștigătoarele concursului organizat de MyImpact. În primul și în primul rând, vreau să te întreb cum ai aflat de acest concurs?

Ana Caldare, câștigătoare: Bună, am aflat de concurs de pe site-ul Știrile Pro TV acum câteva luni, și mi-am dat seama că am o idee despre ce aș putea să scriu pentru acest concurs, și anume despre campania publică a voluntarilor de la GEYC. Este vorba despre o campanie publică pentru introducerea unor stații de apă în Aeroportul Otopeni.

Campania se numește Sete de Soluții și ne-am propus să informăm publicul, în primul rând, și după, poate sperăm că până la sfârșitul acestui an să avem apă gratuită la Aeroportul din Otopeni. Ne-am dat seama că din toate cele 27 de state din Uniune, doar în România nu avem acest lucru. Și da, am zis să schimbăm acest lucru cât mai curând posibil.

Dar pe lângă asta, ne-am gândit și la risipa de plastic, pentru că anual trec în jur de 15 milioane de oameni prin aeroport și cu siguranță cel puțin jumătate dintre ei cumpără sau aruncă o sticlă de plastic. Această campanie nu este doar pentru aeroport, este pentru toate spațiile publice din România."

Echipa editorială știrileprotv.ro face parte din proiectul MyImpact, alături de entități media din Polonia, Lituania, Croația și Bulgaria.

În secțiunea MyImpact de pe site-ul stirileprotv.ro găsești articole, fotografii, emisiuni video cu informații despre subiecte de interes pentru tinerii din întreaga Uniune Europeană: implicare socială, ecologie, diversitate și sănătate.

Proiectul MyImpact beneficiază de finanțare europeană - CNECT 2022/5115903.

