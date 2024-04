Cel mai bun elev-matematician din lume, locul I la Olimpiada naţională în domeniu alături de cinci colegi

"Nu vreau să par arogant, dar partea ştiinţifică a fost de-a dreptul banală şi olimpiada şi barajul au impus nişte subiecte foarte uşoare, nu prea mi-a plăcut. (...) Anul trecut am luat punctajul maxim la Olimpiada internaţională, chestie pe care n-a mai făcut-o un român de peste 25 de ani. A fost probabil cel mai bun moment din viaţa mea să fac aşa o performanţă. Mă simt foarte apreciat, chiar aici, la olimpiadă, toată lumea mă iubeşte, am dat poze, autografe, mă simt foarte bine. Sper să-i inspir să facă performanţă şi să-şi urmeze visurile", a declarat presei David-Andrei Anghel.

Olimpicul a spus că în spatele acestei performanţe stau multă muncă, perseverenţă şi pasiune. El lucrează, uneori, patru - cinci ore pe zi, cu profesorii care l-au pregătit, Victor Vacariu şi Dan Dumitrescu.

David-Andrei Anghel a adăugat că îşi va continua studiile în Statele Unite ale Americii, la MIT, dar nu ştie exact ce va studia.

Alături de el, pe prima treaptă a podiumului Olimpiadei Naţionale de Matematică, la clasa a XII-a, s-au aflat Andrei Giovani Chiriţă de la Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" Bucureşti, Robert Gîdea de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, Petre Luca Mirea-Bulubaşa de la Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" din Râmnicu Vâlcea, Vlad Titus Spătaru de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti şi Mara Ioana Zaharia de la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi.

Locul al II-lea i-a revenit lui Dacian Robu de la Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare, locul al III-lea l-a obţiut Edward Torac de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, fiind acordate şi 13 menţiuni.

Au fost acordate opt medalii de aur, 13 de argint şi 21 de bronz din partea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România.

La clasa a XI-a, locul I i-a revenit lui Andrei Vila, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, locul al II-lea - Ovidiu Marian Lazăr de la Colegiul Naţional "Iancu de Hunedoara" Hunedoara, locul al III-lea - Pavel Ciurea, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti.

Au fost acordate 45 de medalii - şapte de aur, 14 de argint şi 24 de bronz din partea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România.

La clasa a X-a, locul I a fost ocupat de Victor-Vasile Dragoş de la Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare, locul al II-lea de Andrei Călin Vasile de la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploieşti, locul al III-lea i-a revenit lui Chenglin Shang de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, fiind acordate şi 14 menţiuni.

De asemenea, Societatea de Ştiinţe Matematice din România a acordat opt medalii de aur, 16 medalii de argint şi 23 de bronz.

La clasa a IX-a, locul I a fost ocupat de Iancu-Ioan Sandea, locul al II-lea - Matei Neacşu, iar locul al III-lea de Andrei Şună, toţi trei de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, fiind acordate şi 13 menţiuni.

Au fost acordate 10 medalii de aur, 25 de medalii de argint şi 22 de bronz din partea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România.

Decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică, profesor Cătălin Gherghe, preşedintele Comisiei centrale a Olimpiadei Naţionale de Matematică, a declarat că elevii care au participat au fost foarte bine pregătiţi.

"Eu sunt şi coordonatorul lotului olimpic de matematică al României şi în ultimii ani performanţele au fost, pot să spun fără falsă modestie, aproape istorice. Adică anul trecut am fost pe primul loc în Europa şi la nivel internaţional am fost depăşiţi doar de nişte super puteri, America, China şi Coreea. Iar copiii aceştia, o parte dintre ei, au fost aici. L-am avut aici pe David-Andrei Anghel care va termina în acest an, a fost ultima lui Olimpiadă ca elev, e cel care a luat, primul din lume, 42 de puncte maximum, la Olimpiada internaţională, dar şi există şi alţi copii excepţionali. (...) Tot aici începe un nou ciclu de selecţie pentru următoarea Olimpiadă internaţională care va fi în iulie şi deja astăzi a fost primul baraj", a precizat profesorul Cătălin Gherghe.

Dată publicare: 07-04-2024 17:27