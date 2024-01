Ce este provocarea “Dry January”, virală pe rețelele sociale? “Am pierdut-o în cinci minute după miezul nopții"

În fiecare ianuarie, milioane de oameni din lumea întreagă își promit că se vor abține de la consumul de alcool, timp de o lună. Provocarea e cunoscută sub numele de "Ianuarie pe Uscat" (Dry January).

Inițiativa a apărut în 2013, când autoritățile din Marea Britanie au încercat să atragă astfel atenția asupra efectelor pe care alcoolul îl poate avea pentru sănătate și starea de bine a fiecăruia dintre noi.

Dar ce crede Generația Z despe această provocare virală pe rețelele de socializare? Reporterul MyImpact a întrebat mai mulți tineri cum i-au făcut față.

Reporter: Luna asta a fost "Dry January" - provocarea de a nu consuma deloc alcool o lună întreagă. Ai reușit asta, sau măcar ți-ai propus?

Vox: Da, mi-am propus chestia asta, am văzut acest challenge pe instagram și TikTok, și am zis să încerc și eu, de ce nu? Plus că sunt student, și urmează să intru în sesiune. Și alcoolul chiar nu e cea mai bună soluție în această perioadă.

Reporter: Felicitări! Și care a fost secretul să nu bei toată luna?

Vox: Pur și simplu am rezistat tentației, și m-am concentrat mai mult pe învățat. Doar învățat de dimineață până seară. Învățat, și cam atât.

Vox: Da, până în momentul de față am reușit și mi-am și propus să fac treaba asta. Având în vedere că a venit și sesiunea, și trebuie să învăță pentru examene, am putut să fac treaba asta.

Reporter: Felicitări! Ce trucuri sau sfaturi ai să le dai celor care vor să încerce, poate anul viitor?

Vox: Să se apuce de altceva, de sport, de învățat, de chestii mai utile.

Vox: Nu, am pierdut (provocarea) după 12 noaptea, cam după cinci minute. Deci pot să zic că nu, că n-am îndeplinit misiunea.

Vox: N-am auzit de chestia asta. E prima oară când aud, poate o să țin anul. N-am ținut cont.

Vox: Pot să zic că mi-am propus, dar din păcate nu am reușit. Am picat în prima zi, și la o margine destul de mare. Deci e greu.

Vox: Am reușit asta. De Revelion chiar am dormit, n-am făcut nimic, m-am relaxat, pot să zic.

Vox: Nu. Acum am auzit de provocarea asta, dar nu cred că o să pot s-o țin fără să beau măcar ceva, un pic.

Vox: Am încercat să nu consum alcool o lună întreagă. Nu am reușit. Poate anul viitor.

