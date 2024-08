Ce este BRAT summer, noua "filosofie de vară” a Generației Z. “Înseamnă totul, dar în același timp, nimic”

Termenul vine de la albumul BRAT al artistei pop Charli XCX.

BRAT e despre un stil de viață lejer, în care îți accepți imperfecțiunile și trăiești pe cont propriu, chiar dacă asta înseamnă să-ți pese mai puțin de cum te văd ceilalți.

Reporterul MyImpact Alesia Cucu, “profesoara noastră de slang-uri” ne scoate din încurcătură, și ne dezvăluie ghidul ei personal pentru un #bratsummer perfect.

Alesia: Practic, BRAT Summer este despre a te bucura la maximum de vară, fără a ține cont prea mult de reguli sau de așteptările celorlalți.

Charli XCX, regina noastră - care a și introdus acest concept de la noul ei album, denumit “BRAT”, după o pauză de doi ani în muzică -ne-a oferit o perspectivă a ceea ce înseamnă un BRAT summer: înseamnă totul, dar în același timp, nimic.

Ți-ai luat ghost de la persoana cu care vorbeai, apoi te-ai dus în club cu prietenii și ai combinat pe altcineva? BRAT summer!

Te-ai dus la cafeluță și ai fost vulnerabilă emoțional alături de gagicile tale? BRAT summer!

Cum să avem un BRAT summer?

Ei bine, suporterii acestui trend au făcut o listă de lucruri esențiale pe care trebuie să le ai, ca să ai parte de un BRAT summer. Haideți să vă arăt și ghidul BRAT summer-ului meu:

Dacă mergi în club, ia-ți pantofi confortabili. I don't care. Hai să normalizăm îmbrăcatul lejer la club.

Power Thoughts. Prin asta vreau să menționez regula numărul unu: you only live once. Avem nevoie de acest mindset vara. Trimite mesajul ăla odată - știi la ce mă refer.

Little tiny top-ul e esențial. Cel mai mic top pe care îl deții, pe ăla să-l porți.

Nu ieșim din casă fără SPF. Niciodată.

Plecăm de acasă cu un playlist puternic, dezvoltat din 2010. Mergi la metrou cu un banger de la Kesha și o să vezi cum toate problemele tale dispar așa, ușor-ușor.

Și nu în ultimul rând, cherry lip gloss-ul.

Ei bine, acesta a fost topul meu. Distrează-te! E vară e liber, e cald. Îmbracă-te cum vrei tu, fă ce simți. BRAT summer este, de fapt, să scapi de inhibiții și să faci ce vrei tu. Așa că make the most of it. Of everyting. Eu am fost Alesia. Have fun și aveți grijă de corpurile voastre!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 14-08-2024 15:34