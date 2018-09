Tudorel Toader: „E greu de crezut că eu voi sta în cabinet și că voi face acte notariale”

Agerpres

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit joi despre dosarul penal deschis la Parchet, în legătură cu modul în care a devenit notar public, fără să susţină examen.

„Am răspuns la această întrebare. Răspunsul rămâne valabil”, a răspuns Tudorel Toader jurnaliștilor care l-au întrebat despre dosarul deschis la Parchet.

Totodată, el a fost întrebat dacă ia în considerare posibilitatea de a lucra cu fiul său.

„Fiul meu nu este notar, este repartizat într-o localitate din Iași, dar încă de la momentul repartiției un distins notar din Iași, chiar președintele Camerei, l-a luat asociat. Cabinetul merge foarte bine, iar ei sunt foarte compatibli și au bucuria de a realiza împreună actul notarial”, a mai spus ministrul Justițiie.

În plus, el a afirmat că după ce mandatul său ca ministru al Justiției se va încheia, va lucra ca avocat.

„Acum, să vă spun ceva, structura mea profesională este în domeniul dreptului penal și nu a dreptului civil, încât este greu de crezut că mă veți vedea pe mine făcând acte notariale pe viitor. E greu de crezut că eu voi sta în cabinet și că voi face acte notariale. Eu sunt avocat suspendat pe durata cât sunt ministru și, după aceea, voi relua activitatea de avocatură, cu siguranță în zona dreptului penal”.

„Știu bine ce am spus. În primul rând, nu când eram profesor, ci pentru că sunt. N-am spus – mi-amintesc foarte bine - , am spus că la momentul când terminam facultatea, cu ceva ani în urmă, eram șef de promoție, puteam să aleg orice – atunci era repartiție. Puteam să iau procuror, judecător, avocat, notar, secretar de consiliu popular. Sigur, am luat procuror și nu-mi pară rău. Spuneam că la momentul acela, epoca aceea, cea mai râvnită demnitate era cea de procuror, după care cea de judecător, avocat, lumea nu se îngrămădea să devină... Era notariatul de stat, era plafonat, aveai șef, erau toți într-un spațiu. Unii voiau demintăți publice – procuror, judecător, alții luau ce se putea lua, la Consiliul Popular, la notariat. Când am făcut eu facultatea, eram 7 studenți în grupă”, a mai spus Toader, întrebat dacă le-a spus studenților că meseria de notar „nu e demnă”.

Secţia de urmărire penală şi criminalistică face o anchetă în urmă unui denunţ făcut la Parchetul General împotriva lui Toader, iar procurorii au început urmărirea penală in rem pentru două acuzaţii: abuz în serviciu şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane. Acum o lună, Tudorel Toader a solicitat Uniunii Naționale a Notarilor Publici să-l accepte în rândul notarilor publici la Iaşi, fără să mai susţină concurs câtă vreme a fost judecător al Curţii Constituţionale, calitate pe care însă Uniunea i-a suspendat-o pe perioada mandatului de ministru.

