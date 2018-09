Tudorel Toader a cerut CSM o evaluare a procurorului general, ”dacă a avut”

Agerpres

Tudorel Toader a declarat marţi seară, la Antena 3, că în cursul acestei zile a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să îi comunice dacă în ultimii trei ani a existat vreo evaluare a procurorului general Augustin Lazăr.

Toader a susţinut că aceasta îl va ajuta pe el în evaluarea procurorului general.

"Dincolo de evaluarea pe care am declanşat-o şi care este în desfăşurare, procurorul general îşi face şi o autoevaluare. După statut, orice magistrat este supus perioadei unei evaluări. Procurorul general, în ultimii trei ani, nu a avut o astfel de evaluare din partea nimănui. Am cerut astăzi în scris la CSM dacă procurorul general a avut în ultimii trei ani o astfel de evaluare să-mi dea şi mie o copie, cine l-a evaluat şi ce calificativ a luat. Asta mă va ajuta şi pe mine în evaluarea pe care o voi face eu. Am parcurs o parte dintre reperele pe care legea le prevede, voi da o formă finală, pe care o voi prezenta", a declarat ministrul Justiţiei, potrivit news.ro.

În 25 august, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, pe Facebook, că declanşează procedura legală pentru evaluarea activităţii manageriale a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Augustin Lazăr.

El spunea că rezultatele evaluării, ”însoţite de eventuale propuneri”, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile.

În replică, procurorul general afirma că a luat act de declanşarea procedurii de evaluare, dar că tema protocoalelor ”este falsă”.

