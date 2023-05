Surse: Fostul ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu, s-a predat la poliție. Condamnat definitiv la 7 ani de închisoare

În acest dosar, el a fost acuzat că ar fi primit o mită de peste 2 milioane de euro.

Iniţial, Vlădescu fusese condamnat la opt ani şi şase luni de închisoare.

Surse judiciare au precizat pentru Știrile Pro TV că fostul ministru al Finanţelor s-a prezentat deja la Secția 6 de poliție din Capitală și urmeaază să fie încarcerat la Rahova.

”Admite apelurile declarate de inculpaţii Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe, Costea Mircea Ionuţ, Mititelu Mihaela, Dascălu Constantin şi Boureanu Cristian Alexandru împotriva sentinţei penale nr. 127 din data de 24 martie 2022, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 2987/1/2019 (...) aplică inculpatului Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, de 1 an şi 4 luni închisoare, urmând ca acesta să execute, în final, pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 4 luni închisoare”, este sentinţa definitivă pronunţată, vineri, de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Totodată, lui Vlădescu i se confiscă mai multe sume de bani.

”În baza art. 289 alin. (3) din Codul penal, dispune confiscarea speciala a sumelor de 3.990.248,6 lei și 65.000 euro de la inculpatul Vladescu Sebastian Teodor Gheorghe. În baza art. 291 alin. (2) din Codul penal, dispune confiscarea speciala a sumei de 2.177.000 euro de la același inculpat.”

Cristian Boureanu a scăpat de închisoare. S-au prescris faptele

În schimb, Cristian Boureanu a scăpat de închisoare, deoarece faptele sale s-au prescris.

El a fost judecat pentru trafic de influenţă, dar şi pentru că ar fi încasat ilegal peste 2 milioane de euro.

Boureanu ar fi urmat să ajungă la închisoare vreme de 4 ani şi 3 luni pentru că judecătorii au decis - în primă instanță - să îi contopească pedeapsa de 3 ani jumate din acest dosar, cu cea veche de 1 an şi 9 luni primită în 2019, după scandalul agresării agenţilor de la Brigada Rutieră.

Totodată, lui Boureanu, ar fi urmat să i se confiște peste 2 milioane de euro.

”În baza art. 396 alin. (1) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, dispune încetarea procesului penal pentru infractiunea de trafic de influenta, prev. de art. 291 din Codul penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, savarsita de inculpatul Boureanu Cristian Alexandru, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, conform art. 154 lit. c) din Codul penal. Înlătură dispozițiile art. 97 din Codul penal privind anularea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 an și 9 luni inchisoare, aplicata inculpatului Boureanu Cristian Alexandru prin sentinta penală nr. 388 din 20 iunie 2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. 24005/299/2017, definitiva prin decizia penala nr. 641 din 9 mai 2019 a Curții de Apel Bucuresti – Secția a II-a penala. Înlătură dispozitiile art. 45 alin. (2), (4) si (5) din Codul penal.” - se arată în decizia finală a judecătorilor.

Comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român

Procurorii anticoruptie spun că, pe când era ministru al Finanţelor, Vlădescu ar fi perceput de la reprezentanţii unei companii austriece un comision de 3,5 la sută din plăţile făcute de stat pentru reabilitarea căii ferate Bucureşti - Constanţa.

Aşa ar fi încasat în diferite conturi peste 3 milioane de euro, afirmă acuzarea.

În același dosar a fost condamnat şi omul de afaceri Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană. A fost secretar de stat la Finanţe şi preşedinte al Eximbank, cu un salariu lunar de 20.000 de euro la vremea aceea.

Costea a fost găsit vinovat de trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită, iar pedeapsa dată de prima instanţă este 7 ani de închisoare.

Ionuţ Costea a fost judecat pentru că ar fi ajutat la realizarea acestor înţelegeri ilegale şi ar fi încasat la rândul său şpăgi de peste 3 milioane de lei şi aproape 2 milioane de euro.

