Procuror de la DNA Ploiești urmărit penal, după o plângere depusă de Andreea Cosma

Inquam Photos/ Octav Ganea

Procurorul Alfted Savu de la DNA Ploiești a fost pus sub acuzare pentru „represiune nedreaptă” de către Secția de Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ), ca urmare a unei plângeri depuse de deputatul Andreea Cosma.

„Procurorii din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un procuror, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de represiune nedreaptă prevăzută de art. 283 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în calitate de procuror de caz, a instrumentat un dosar al DNA - ST Ploieşti şi, cu intenţie, a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă un notar public, iar ulterior, prin rechizitoriul din data de 23.12.2015, a dispus sesizarea instanţei de judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, deşi ar fi ştiut că notarul public este nevinovat. Suspectul ar fi încălcat obligaţia de stabilire a vinovăţiei în funcţie de ansamblul probator administrat, existând suspiciunea că nu ar fi analizat situaţia de fapt sub toate aspectele şi nu ar fi administrat mijloace de probă atât în apărare, cât şi în acuzare. La data de 22 martie 2019, a fost adusă la cunoştinţa suspectului efectuarea în continuare a urmăririi penale", se arată într-un comunicat al SIIJ, informează Agerpres.

În luna ianuarie, Andreea Cosma a anunţat că a depus o plângere penală împotriva procurorilor de la DNA Ploieşti care au trimis-o în judecată într-un dosar în care a fost condamnată în primă instanţă la 4 ani închisoare.

„Am făcut o altă plângere penală în care am calitatea de persoană vătămată împotriva a trei procurori care au contribuit la întocmirea rechizitoriului meu cu care mă judec încă la Înalta Curte şi a experţilor care au calculat prejudiciul", declara atunci Andreea Cosma.

Pe 4 decembrie 2018, Andreea Cosma, fiica fostului preşedinte al CJ Prahova Mircea Cosma, a fost condamnată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu într-un dosar privind vânzarea la preţuri subevaluate a unor terenuri ale cazărmii 'Ciuperceasca', intrată în activul Parcului Industrial Plopeni în urma unui schimb de terenuri cu MApN.

În acelaşi dosar, Florin Anghel, fost deputat PDL şi fost preşedinte al CJ Prahova, şi Dănuţ Cornea, la data faptei preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Plopeni Industrial Parc SA, au primit câte 4 ani închisoare cu executare.

Decizia nu este definitivă şi a fost atacată cu apel.

Potrivit DNA, în anul 2007, Cazarma „1375 Ciuperceasca'', situată în judeţul Prahova, era parte a SC Plopeni Industrial Parc SA, agent economic cu capital integral de stat, având ca unic acţionar Consiliul Judeţean Prahova. Cazarma avea o suprafaţă totală de 402.412 mp, din care 388.245 mp teren fără construcţii - pădure şi 14.166,53 mp teren cu construcţii.

Procurorii arătau că, în anul 2008, Dănuţ Cornea şi-ar fi încălcat atribuţiile care îi reveneau în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al parcului industrial, în sensul că a semnat nouă contracte de vânzare-cumpărare prin care a înstrăinat loturi din „Ciuperceasca'', fără ca bunurile vândute să fi fost evaluate, fără desfăşurarea unei licitaţii publice, fără a fi împuternicit de Adunarea Generală a Acţionarilor mandatată special de Consiliul Judeţean şi fără viza de control financiar preventiv propriu, sustrăgând operaţiunea economică de la controlul de legalitate şi regularitate şi în baza unei procuri emise cu depăşirea competenţelor şi cu încălcarea dispoziţiilor legale.

„Pentru aceasta, inculpatul Cornea Dănuţ a fost determinat de către inculpatul Anghel Florin Serghei, preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova de la acea dată, care, cu depăşirea competenţelor legale, a emis o procură autentificată, prin care Cornea Dănuţ Marcel era împuternicit să vândă integral activul 'Cazarma 1375 - Ciuperceasca' către toate persoanele, prin negociere, cu precizarea unei valori minime care însă nu fusese stabilită printr-un raport de evaluare întocmit în vederea vânzării, aşa cum era prevăzut în procedurile legale", susţinea DNA.

Procurorii mai spuneau că Dănuţ Cornea şi Florin Anghel ar fi beneficiat de ajutorul Andreei Cosma, care ar fi acceptat să autentifice contractele de vânzare-cumpărare prin care SC Plopeni Industrial Parc SA a înstrăinat mai multe imobile ce făceau parte din activul „Ciuperceasca''.

Potrivit DNA, înstrăinarea s-ar fi făcut „fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi fără a se ţine seama nici măcar de valorile minimale ce trebuiau a fi avute în vedere potrivit studiului de evaluare 'Valori de piaţă-etalon minim informativ' practicat de Camera Notarilor Publici Prahova la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv la nivelul anului 2008".

