Andreea Cosma, prima reacție condamnare: ”A fost o surpriză”

Inquam

Deputatul PSD Andreea Cosma a declarat, marţi seară, că nu se aştepta să fie condamnată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), decizia instanţei fiind ”o surpriză”.

Cosma spune că se sinte ”neîndreptăţită” şi consideră că sentinţa este ”o răzbunare din partea palierului Laura Codruţa Kovesi”, relatează news.ro.

Deputatul Andreea Cosma a comentat, marţi seară, la Antena 3, decizia ICCJ care a condamnat-o la patru ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

”Nu mă aşteptam. A fost o surpriză, mă simt neîndreptăţită şi acum, punând cap la cap piesele jocului, ce s-a întâmplat şi ce urmează, îmi dau seama că acest lucru a fost o răzbunare din partea palierului Laura Codruţa Kovesi”, a spus Andreea Cosma.

Ea a spus că urmează să demonstreze, ”până la sfârşitul săptămânii”, afirmaţiile pe care le face.

Andreea Cosma a vorbit despre modul în care a fost întocmit dosarul penal, la unitatea DNA de la Ploieşti, dar şi despre cum s-a făcut trimiterea în judecată.

În plus, Cosma a afirmat că a făcut un denunţ împotriva fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi.

”Am formulat un denunţ împotriva Laurei Codruţa Kovesi. Denunţ înseamnă că am încunoştinţat organele de cercetare penală cu privire la săvârşirea unei posibile infracţiuni. De la momentul la care am făcut acest lucru am primit nişte ameninţări verbale din partea unor persoane care au aflat de demersul pe care-l fac. Îmi duc la capăt demersul pe care-l fac”, a mai spus Cosma, care a afirmat şi că este martor într-un alt dosar care o vizează pe fosta şefă a DNA şi care a fost deschis în urma altui denunţ.

Andreea Cosma, deputat PSD şi fiica fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma, a fost condamnată, marţi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la patru ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave (10.674.784 lei), faptă comisă în calitate de notar. Decizia instanţei nu este definitivă.

