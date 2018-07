Ministrul Justiției, despre abuzul în serviciu: ”Întrebați comisia specială”

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a făcut luni dimineață declarații cu privire la modificările aduse Codului Penal, în special la abuzul în serviciu.

Declarațiile ministrului Justiției:

-Cu privire la abuz știți că au fost minister foarte multe dezbateri, am primit foarte multe poropuneri de modificare. Am primit propunere de abrogare efectivă, de punere de prag un leu, 10 lei, 10 salarii etc

-În codurile penale din statele UE doar câteva dintre ele au incriminat abuzul, în această formă destul de cuprinzătoare în încadrarea unei fapte. Sunt coduri penale, și vi le pot pune la dispoziție, care incriminează abuzul, dar într-o formă mult mai strictă, mai clară, așa cum ne cere Curtea Europeană a drepturilor omului.

-La nivelul comisiei speciale s-au adunat 31-32 de propuneri pentru modificarea abuzului în serviciu. Una dintre propuneri a fost a Ministerului Justiției. Dacă aveți răgaz să vă uitați la propunerile care au au fost reținute, veți vedea că unele cuprind modificări pe care Ministerul le-a reținut

-Am toate cele 31 de propuneri. Am făcut o sinteză a lor. Am luat din acele propuneri ceea ce am considerat, le-am trimis la comisia specială. Dumneavoastră puteți să întrebați comisia specială care au fost rațiunile pentru care au reținut una dintre variante. Cele 32 au fost propuneri, care nu produc efecte juridice deci. Comisia a reținut propunerea plecată de la MJ.

-Întrebați comisia specială care au fost rațiunile pentru care au preferat una dintre propuneri

-Noi în procesul legislativ ne aflăm nici la jumătatea drumului. Trebuie să vedem din proiectul de lege ce ne spune CCR, trebuie să vedem avizul Comsiiei de la veneția, probabil președintele o va contesta, va trebui să vedem și argumentele sau contraargumentele sale. Urmează filtrul de constituționalitate, de verificare a standardelor europene.

-Când discutam despre legile justiției și toți erau foarte îngrijorați, se dărâmă statul de drept, eu am întrebat dați-mi un articol, o soluție din textul de lege care e de natură să afecteze independența justiției. Multă lume s-a referit la secția specială. De 3 ori a trecut pe la Curte și CCR a spus că nu e nicio problemă. Ce se schimbă: nu va mai fi procurorul la DNA, ci la Ministerul public.

