Filmul audierii Laurei Codruța Kovesi. ”De doi ani sunt hărțuită. Nu este o coincidenţă”

Codruța Kovesi a fost audiată astăzi la Parchetul General. S-a întâmplat chiar în ziua în care anunţase că merge la Bruxelles, unde candidează la şefia Parchetului European.

Dar, în frunte cu Adina Florea, cea care spera să o înlocuiască la DNA, procurorii noii secţii de investigare a infracţiunilor din justiţie i-au adus la cunoştinţa faptul că este pusă oficial sub învinuire.

Totul, după ce fugarul Sebastian Ghiţă a acuzat-o că a cerut şi a luat mită de la el pentru a-l aduce în ţară pe fostul director FNI, Nicolae Popa. "Nu am comis niciodată, fapte penale", a declarat Kovesi, care a şi depus două cereri de recuzare a procurorilor care o anchetează, pe motiv că nu sunt obiectivi.

Laura Codruța Kovesi a fost înconjurată de protestatari cu flori, la intrarea la audieri: "Codruța, nu uita, noi suntem de partea ta!"

Fosta şefă a DNA a ajuns vineri după prânz la Parchetul General. Au aşteptat-o mai mulţi susţinători care i-au adus flori, dar şi câţiva protestari care au huiduit-o.

Kovesi, în mulţime: "Vă mulţumesc!"

Kovesi a stat în jur de o oră faţă-n faţă cu procurorii, printre care s-a aflat şi Adina Florea, cea care a fost propusă de două ori să îi ia locul la şefia DNA, dar care a fost refuzată de Klaus Iohannis. Magistraţii au anunţat-o oficial că este pusă sub învinuire într-un dosar de luare de mită.

Acesta a fost deschis după ce fugarul Sebastian Ghiţă a spus ca Laura Codruta Kovesi i-ar fi cerut 200.000 de euro pentru a achita o parte din costurile de aducere în ţară a fostului director FNI, Nicolae Popa, pe numele căruia la acea vreme era emis un mandat internaţional de arestare.

Laura Codruța Kovesi: "Nu am comis niciodată, dar niciodată fapte penale. Acuzațiile pe care le-am văzut în spațiul public. Acuzațiile făcute de un inculpat dintr-un dosar al DNA sunt pure fabulații. Am luat la cunoştinţă de această învinuire. Pot să vă spun următoarele: Nu am avut atribuții legate de extrădarea condamnatului Popa Nicolae. Nu am exercitat niciun act abuziv în legătură cu extrădarea pentru că nu aveam aceste atribuții. De extrădare s-au ocupat Poliția Română și Ministerul Justiției."

La rândul său, Laura Codruța Kovesi a depus două cereri de recuzare a Adinei Florea şi a şefului de secţie.

Laura Codruța Kovesi: "Nu sunt obiectivi. De doi ani sunt hărțuită, am 18 dosare penale. Nu este o coincidenţă, trebuia să plec la Bruxelles, este clar că îmi va afecta candidatura. Voi pleca la Bruxelles."

În acelaşi dosar, a fost audiat şi fostul premier Victor Ponta.

Victor Ponta: "Am fost chemat ca martor, am fost audiat, am spus adevărul, mai departe doar doamna procuror vă poate da detalii."

Parchetul General nu a dat până acum oficial detalii despre acuzaţiile aduse Laurei Codruța Kovesi.

