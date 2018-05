Două judecătoare, condamnate la 7 respectiv 6 ani de închisoare

iStock

Fosta judecătoarea Viorica Dinu a fost condamnată, miercuri, de Înalta Curte de Casație și Justiție la șapte ani de închisoare cu executare, într-un dosar de luare de mită și trafic de influență.

Totodată, judecătoarea Antonela Costache a fost condamnată la șase ani de închisoare, informează Agerpres.

DNA le-a trimis în judecată pe cele două pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă, fiind cercetate, printre altele, că au cerut 150.000 de euro pentru eliberarea din arest a lui Dinel Staicu. În primă instanţă, cele două judecătoare fuseseră condamnate la câte 8 ani de închisoare cu executare.

În acelaşi dosar au fost condamnaţi Daniel Costel Petre (avocat) - 7 ani şi 6 luni închisoare; Sorin Vasilescu (grefier) - 2 ani; Iulia Neamţu (grefier) - 2 ani şi o lună; Angela Cârlan - 5 ani; Leon Marius Neagu - 4 ani şi 6 luni; Marian Vasile Tudor - 8 ani şi 6 luni; Marian Catrin - 6 ani; Ileana Răducan - 3 ani; Carmen Ionela Dăncuţă - 2 ani cu suspendare; Daniela Petre - 2 ani cu suspendare; Bogdan Marian Bobocel - 1 an şi 6 luni; Nicolae Petrişor (fost Duduianu, zis "Cristofor") - 4 ani; Ştefan Mincă (zis "Rosovelt") - 2 ani cu suspendare; Dinu Laurenţiu - 2 ani; Petrică Bogdan Bagoli - 3 ani; Dragoş Dumitrescu - 1 an şi 6 luni; Silviu Constantin Amza - 2 ani; Cornel Lucian Enculescu - 1 an şi 6 luni; Tony Viorel Iaparnicu - 1 an şi 6 luni; Dragoş Pandele - 1 an şi 6 luni; Marian Staicu - 3 ani.

Instanţa a mai dispus confiscarea unor sume de bani de la: Viorica Dinu - 72.500 euro, Antonela Costache - 2.500 euro, Angela Cîrlan - 24.500 euro şi 380 lei, Ştefan Mincă - 40.000 euro, Daniel Costel Petre - 72.000 euro şi 10.000 USD, Marian Staicu - 230.000 euro; Sorin Vasilescu - 25.000 euro, Dragoş Pandele - 22.000 euro, Tony Iaparnicu - 15.000 euro, Silviu Amza - 21.000 euro.

Decizia este definitivă.

Potrivit DNA, în cursul anului 2011, Dinu Viorica şi Antonela Anemary Costache, judecătoare la Tribunalul Bucureşti, ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care ar fi aderat Daniel Petre (avocat), Angela Cîrlan şi Sorin Vasilescu (grefier arhivar la Tribunalul Bucureşti), în scopul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie judiciară şi informatice, urmărindu-se obţinerea de beneficii materiale. Gruparea ar fi fost sprijinită de Leon-Marius Neagu, Tudor Marian-Vasile, Daniela Petre şi Iulia Neamţu.

În acest context, mituitorii sau cumpărătorii de influenţă ar fi accesat, în mod direct sau prin alte persoane interpuse, gruparea infracţională.

Judecătoarele s-ar fi folosit de calitatea de magistraţi pentru a promite pronunţarea hotărârilor judecătoreşti dorite de mituitorii sau cumpărătorii de influenţă, în cazurile în care erau învestite să judece respectivele cauze penale.

Astfel, Antonela Costache ar fi apelat la prerogativele sale de preşedinte de secţie (la data faptelor) şi, în conlucrare cu grefierii Sorin Vasilescu şi Iulia Neamţu, ar fi asigurat manipularea sistemului informatic ECRIS, astfel încât să fie eludată repartizarea aleatorie, iar dosarele vizate să fie distribuite la completele de judecată din care făceau parte cele două judecătoare ori la alte complete considerate favorabile.

Viorica Dinu s-ar fi prevalat de pretinsa influenţă pe care susţinea că o are asupra unor judecători de la Curtea de Apel Bucureşti, pentru obţinerea unor soluţii favorabile.

Procurorii mai susţin că avocatul Daniel Petre, Angela Cîrlan şi Sorin Vasilescu ar fi avut înţelegeri stabilite cu alte persoane, cum este cazul lui Marian Vasile Tudor, zis „Maruşcă", Leon Marius Neagu şi Daniela Petre, soţia avocatului, care îi ajutau să identifice „clienţi" (persoane interesate să „cumpere" prin darea unei sume de bani soluţii favorabile în cauze penale) sau să îi convingă pe aceştia de caracterul sigur al obţinerii beneficiului urmărit.

Anchetatorii le-au mai acuzat că, ajutorul dat de către membrii grupării ar fi constat în contactarea beneficiarilor soluţiilor „cumpărate", luând de la aceştia foloasele pretinse şi asigurând, uneori, remiterea sumelor de bani către cele două judecătoare.

Concret, în perioada august 2012 - februarie 2013, Marian Staicu, prin încercări repetate de corupere a magistraţilor, ar fi urmărit să obţină o soluţie definitivă de punere în libertate a fratelui său, Dinel Staicu, judecat în stare de arest preventiv pentru infracţiuni asimilate corupţiei. Demersurile întreprinse ar fi vizat obţinerea unei hotărâri judecătoreşti definitive favorabile, la Tribunalul Bucureşti, la judecarea recursurilor pronunţate de instanţa inferioară.

Potrivit DNA, în august 2012, avocatul Daniel Petre i-ar fi promis judecătoarei Viorica Dinu, prin intermediul soţiei sale, Daniela Petre, că îi va da o sumă de bani, în schimbul unei soluţii favorabile, lucru pe care magistratul l-a acceptat. Anterior, fusese identificată persoana care urmărea o hotărâre judecătorească favorabilă, respectiv Marian Staicu, suma fiind negociată la 150.000 euro, prin intermediul lui Dragoş Dumitrescu, zis „Baronu" şi Petrică Bogdan Bagoli. O parte din bani au şi fost primiţi ulterior negocierii de avocatul Daniel Petre, însă, pentru că repartizarea dosarului la secţia dorită de gruparea infracţională, precum şi pronunţarea unei soluţii favorabile mituitorului ar fi eşuat, banii ar fi fost returnaţi.

În perioada decembrie 2012 - ianuarie 2013, Marian Staicu ar fi reluat demersurile de obţinere a unei hotărâri judecătoreşti de punere în libertate a fratelui său, Dinel Staicu, prin intermediul avocaţilor Daniel Petre şi Ileana Răducan, în contextul în care Viorica Dinu ar fi acceptat deja să dea o soluţie favorabilă, în cazul în care dosarul ar fi fost „dirijat" la completul ei.

La data de 14 ianuarie 2013, la Tribunalul Bucureşti, dosarul respectiv a fost repartizat la Secţia II-a penală, la completul din care făceau parte judecătoarele Viorica Dinu şi Antonela Costache. Această repartizare ar fi fost efectuată fraudulos de Antonela Costache, preşedinte al Secţiei a II-a penale, care a introdus şi a modificat în sistemul ECRIS date informatice (complexitate şi parametri de timp), fără drept (cu depăşirea limitelor autorizării), astfel încât caracterul aleatoriu al distribuirii a fost eludat, iar dosarul ar fi fost repartizat la singurul complet care devenea în acest fel eligibil.

În ziua repartizării dosarului, grefierul Sorin Vasilescu ar fi primit o primă tranşă de 1.500 din suma de 5.000 euro, promisă în schimbul „dirijării" dosarului, de la avocatul Daniel Petre, iar în ziua următoare ar fi primit şi diferenţa de 3.500 euro de la avocatul Ileana Răducan.

În cursul lunii decembrie 2012, judecătoarea Viorica Dinu ar fi primit cu ajutorul colegei sale Antonela Costache suma de 32.500 euro şi ar fi acceptat promisiunea remiterii ulterioare a încă 15.000 euro, lăsând să se creadă că are influenţă asupra magistraţilor de la Curtea de Apel Bucureşti, pentru a-i determina să pronunţe hotărâri favorabile în trei cauze penale. Unul dintre dosare avea ca obiect o contestaţie în anulare, iar în celelalte două dosare se formulaseră plângeri faţă de prelungirea unor măsuri preventive dispuse de procurorii DIICOT.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer