Condamnarea primită de omul de afaceri din București care și-a sechestrat și violat fosta iubită timp de 16 ore

Agresorul va trebui să stea după gratii până în 2031, iar după ce va fi eliberat nu va avea voie să se apropie de femeia care i-a dăruit un copil.

Omul de afaceri are 54 de ani și a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova. Are de ispășit 6 ani și opt luni de închisoare în regim închis, după ce a fost găsit vinovat că in 2020 și-a sechestrat fosta parteneră de viață si a batjocorit-o. Calvarul femeii, patroana unui salon de înfrumusețare, a început în momentul în care a intrat în casa individului.

Lavrin Covaci, avocatul victimei: „Practic vorbim de un sadism și cineva care, cu foarte mult sânge rece, a ademenit o victimă, care era și mama copilului, a dus-o într-o locație, unde a abuzatr-o. Nimeni nu se poate gândi că în momentul în care se duce să discute cu tatăl copilului despre viitorul și creșterea și educarea acestuia se ajunge la așa ceva. Adică la loviri, lipsire de libertate și viol.”

Vreme de 16 ore, femeia a fost sechestrată, torturată și agresată sexual de tatăl copilului care o ademenise în vila din cartierul Cotroceni. Iar din pricina umilințelor suferite, victima și-a pierdut orice vlagă ca să strige după ajutor.

Deși au trecut 4 ani de atunci, victima încă are nevoie de terapie.

Mărturia victimei: „M-am gândit să ies cât de cât vie de acolo. (...) Și îi spuneam să dea în mine, să văd până unde poate merge. Fă ce vrei cu mine i-am zis!"



Lavrin Covaci, avocatul victimei: „La un moment dat, a achiesat la toate solicitările agresorului. Nici nu avea de ales pentru că a fost amenințată. A fost sub amenințarea unui cuțit. Și deși au fost foarte multe ore de violență, a stat foarte multe ore în acest apartament, până la urmă, făptuitorul... a decis să îi dea drumul. Putea să fie și mai rău.”

Bărbatul nu a recunoscut niciodată că ar fi fost atât de violent cu fosta lui parteneră de viață și a respins acuzațiile până în ultimul moment.

Prin aceeași decizie definitivă de condamnare, agresorul a fost obligat să îi plătească victimei 50 de mii de euro, daune morale. Asta deși ea ceruse de patru ori mai mult. Iar judecătorii i-au interzis bărbatului să se mai apropie de mama copilului său vreme de trei ani după ce își va fi ispășit pedeapsa cu închisoarea.

