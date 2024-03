Bărbatul care a sechestrat-o într-o cameră de hotel pe Laurette a ajuns după gratii. Ar fi promis că îi dă 5.000 de euro

Bărbatul care acum trei an a sechestrat-o într-o cameră de hotel pe Laurette, un fotomodel din Capitală, a ajuns după gratii. El a fost condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare în regim de detenție, plus plata unor daune morale.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Laurette Innocencia, victimă: „Am avut câteva secunde în care m-am gândit că o să îmi pierd viața. Cred că dacă poliția nu ajungea la timp și mai întârzia câteva minute, nu cred că astăzi mai eram lângă dvs sau lângă copilul meu.”

Incidentul sângeros a avut loc acum trei ani, într-o cameră de hotel din centrul vechi al Capitalei. Laurette spune că bărbatul o ademenise acolo cu promisiunea unor daruri scumpe. I-ar fi spus că îi dă 5000 de euro și îi cumpărase o lenjerie intimă de firmă. Totul s-a transformat însă într-un coșmar, când agresorul a început să o lovească. Alertați de țipete, angajații hotelului au chemat poliția.

Laurette Innocencia, victimă: „Eu cu acel bărbat m-am întâlnit acolo pentru un anumit proiect. Am stabilit de comun acord să ne întâlnim în acea locație. Totul a luat o întorsătură foarte urâtă împotriva mea. Iar eu am fost pur și simplu sechestrată. Nu am mai fost lăsată să ies din camerăși agresată.”

Reporter: Inclusiv mușcată am înțeles.

Laurette Innocencia, victimă: „Da. E foarte greu să vorbesc după atâta timp, dar da. Am avut foarte multe răni pe corp la momentul respectiv.”

Curtea de Apel București l-a găsit vinovat pe agresor de lipsire de libertate în mod ilegal și loviri și alte violențe. Așa că judecătorii l-au trimis la închisoare, chiar dacă i-au micșorat pedeapsa de la 3 ani și 8 luni, la doi ani și jumătate.

Vlad Hosu, avocatul lui Laurette: „Soluția s-a bazat exclusiv pe fapte și pe comportamentul adoptat de acest inculpat după ce a săvârșit fapta. În ciuda acestui fapt care a fost relevat de pubilc shaming, clienta mea a vrut să meargă mai departe și să arate că este o victimăși căîn niciun caz nu trebuie săîi fie rușine unei persoane, cu atât mai mult, reținut și de către instanță, ea nu a făcut nimic greșit.”

Judecătorii Curții de Apel București nu s-au mulțumit doar să îș trimită după gratii pe agresor. Ba chiar l-au obligat să îi plătească victimei sale 7000 de euro daune morale. În plus, vreme de cinci ani după ce va fi ieșit din închisoare nu va avea voi să se apreopie de fotomodel la o distanță mai mică de 150 de metri.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 11-03-2024 19:24