15 invitații duble la cele mai tari festivaluri din România: Untold, Summer Well și Afterhills

Dacă nu v-ați făcut încă planuri de petrecere a timpului liber în această vară, încă mai aveți timp: aveți șansa să câștigați prin tragere la sorți 15 invitații duble la cele mai tari festivaluri ale sezonului: Untold, Summer Well și Afterhills.

Invitațiile sunt oferite în cadrul unei campanii care se numește „Împreună online și offline” și care se desfășoară în perioada 17 iulie 2019 – 30 iulie 2019.

La această campanie poate participa orice persoană care are un abonament sau o cartelă Prepay Orange, care încarcă pe site-ul campaniei o poveste despre o relație la distanță menținută în online cu o persoană dragă.

Povestea trebuie să conțină o descriere a modului în care, prin intermediul tehnologiei și al internetului, acea persoană face parte din viața de zi cu zi a participantului. Cum ar putea arăta o astfel de poveste? Iulian a povestit, de exemplu, cum s-a cunoscut cu iubita sa din Zambia pe .. Facebook.

”Eu cu iubita mea Linda, originară din Zambia ne-am cunoscut online pe Facebook. Am vorbit din vara lui 2016 până în decembrie, când am decis că voi merge la ea în aprilie 2017. Am petrecut momente foarte frumoase împreună. După 3 săptămâni am revenit în țară. Am continuat să vorbim online și în aprilie 2018 am mers din nou in Zambia. Din nou superb a fost! Am revenit în România.

De aici au urmat clipe grele pentru a o putea aduce pe ea în România. Multă birocrație, acte, neclarități și bani cheltuiți. Din fericire anul ăsta în martie am reușit! Suntem împreună în București foarte fericiți! Sperăm să câștigăm că povestea noastră e ca-n filme. Mulțumim! Semnat Iulian și Linda.”

La rândul său, Cristina a povestit cum s-a cunoscut cu iubitul său chiar la festivalul Untold!

”Eu cu iubitul meu ne-am cunoscut acum 4 ani la prima editie Untold ... a fost ceva neașteptat și magic .... de atunci suntem impreuna, cu exceptia perioadelor cand este plecat la munca in America. Vorbim cat de mult se poate pe Whatsapp, Facebook... Anul acesta aniversam 4 ani si ar fi super sa sarbatorim in locul unde ne-am cunoscut", spune Cristina.

Cum se aleg câştigătorii?

În primul rând, este foarte important că povestea să se încadreze în limita de 300 de cuvinte.

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragerea la sorţi, care va avea loc pe 30 iulie şi se va face prin metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în selectarea câştigătorilor. Vor fi 15 câştigători, iar aceştia vor fi anunţaţi telefonic pe data de 31 iulie. De asemenea, numele lor vor fi publicate pe site-ul campaniei.

Suplimentar, participanții își pot da acordul ca, odată aleasă povestea lor prin proces de jurizare, să participe împreună cu persoana dragă la o filmare de o zi în București.

Procesul de jurizare va avea loc pe 31 iulie, iar participantii castigatori vor fi contactati ulterior. Poti incarca poveste ta chiar ACUM.