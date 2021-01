Educația, dincolo de online. Românii au donat peste 800.000 de lei pentru ca și copiii săraci să își continue studiile

Anul 2020 a fost, fără îndoială, un an atipic pentru noi toți, dar mai ales pentru elevii care au trecut la o formă de învățământ pe care n-au mai experimentat-o și care a făcut mai dificil accesul la educație.

Provocarea pandemiei de a urma cursuri online a venit peste o stare de fapt care trenează de ani de zile în România, o țară săracă, cu regiuni în care accesul la calculatoare și internet este încă inaccesibil și cu profesori nepregătiți să îmbrațișeze un nou mod de predare și de învățare.

Din nefericire, România deschide de ani de zile clasamentele europene în ceea ce privește sărăcia în rândul copiilor, situație care se răsfrânge direct asupra nivelului de educație.

Statisticile ne arată că unul din opt copii din mediul rural merge la culcare flămând în fiecare seară. Pe lângă efectele negative pe care această stare le poate avea asupra sănătății, un copil insuficient hrănit are un randament școlar vizibil scăzut. Astfel, unul din patru copii renunță la școală din cauza sărăciei și a rezultatelor slabe la învățătură.

O viață mai bună și o dezvoltare normală pentru acești copii ar însemna să aibă acces la educație. Însă doar după acoperirea nevoilor de bază, putem vorbi despre celelalte elemente importante în dezvoltarea unui copil. Iar cea mai importantă nevoie este cea de hrană.

Totodată, datele UNICEF arată că, în prezent, aproape 400.000 de copii nu merg la școală și că unul din șase adolescenți și tineri nu frecventează cursurile învățământului obligatoriu sau nu urmează o formare profesională. Pentru acești elevi, abandonul școlar nu înseamnă doar lipsa unei educații, ci și o piedică uriașă în a-și găsi un loc de muncă și a se susține financiar.

Românii au donat 815.000 de lei pentru ca și copiii săraci să meargă la școală

Pentru a contribui la schimbarea în bine a acestor statistici îngrijorătoare, Lidl se implică activ în susținerea accesului la educație de calitate pentru toți copiii.

Unul dintre parteneriatele strategice cele mai importante dezvoltate de Lidl în acest sens este cel cu UNICEF, desfășurat deja de 4 ani consecutiv. Lidl a desfasurat in perioada 9 nov – 13 dec o noua campanie in sprijinul UNICEF in toate magazinele sale din țară. Astfel, pentru fiecare jucărie achiziționată de clienți din magazinele sale, Lidl a donat 1 leu către UNICEF.

Suma de 815.000 lei astfel strânsă va fi direcționată către programul ”Educație Incluzivă de Calitate pentru elevii care fac tranziția de la gimnaziu la liceu” implementat de UNICEF, prin care copiii din comunitățile vulnerabile beneficiază de susținere pentru a-și continua studiile.

Până acum, alături de clienții săi, Lidl a sprijinit UNICEF cu peste 3.100.000 lei, astfel încât organizația să își poată continua misiunea de a identifica, pregăti și consilia elevii din comunitățile vulnerabile, pentru ca ei să își finalizeze studiile și astfel să își găsească mai ușor un loc de muncă, stopând perpetuarea sărăciei din generație în generație.

”Pâine și Mâine”, o masa caldă la școală pentru încurajarea mersului la școală

Un alt parteneriat de lungă durată prin care Lidl contribuie la accesul la educație de calitate pentru copiii din categoriile sociale defavorizate este ”Pâine și mâine”, program în care este partener încă de la lansarea acestuia, în 2016.

Prin intermediul programului ”Pâine și mâine”, realizat împreună cu World Vision, își propune să lupte împotriva abandonului școlar la sat, oferind copiilor din mediile vulnerabile o masă caldă la școală și sprijin în realizarea temelor. Astfel, copiii sunt nu doar motivați să fie prezenți la cursuri, dar beneficiază în același timp de avantajele unei nutriții sănătoase și diversificate.

În programul „Pâine și Mâine” sunt incluși aproape 1.300 de copii din 30 de sate ale județelor Dolj, Vâlcea, Cluj și Vaslui și numărul lor continuă să crească. Rezultatele nu au întârziat să se vadă: aproape 70% dintre elevii proiectului au înregistrat un progres școlar, 66% dintre copii și-au îmbunătățit calificativele la matematică, iar 70% și-au îmbunătățit calificativele la limba română.

Articol susțiut de Lidl.