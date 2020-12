Ai grijă de sănătatea ta în pandemie. La MedLife ai acces la consultații medicale online

Pe măsură ce pandemia continuă și accesul la servicii medicale este îngreunat, vizitele la medic și multe programări de rutină au fost amânate, din cauza îngrijorării cu privire la COVID-19.

Această întârziere a asistenței medicale preventive poate duce pe viitor la un impact negativ asupra sănătății oamenilor.

De ce este important să fii văzut de un medic și să nu aștepți până la sfârșitul pandemiei?

Dacă nu ai grijă de anumite problemele de sănătate, pot interveni complicații pe care în mod normal medicul le-ar putea trata mai devreme, înainte de a se agrava.

De exemplu, dacă suspectezi o afecțiune cardiacă, este recomandat să consulți un medic specialist pentru că acesta ar putea pune un diagnostic înainte de apariția oricăror complicații. Dacă aștepți luni de zile, fie că este vorba de dureri în piept sau dificultăți de respirație sau dureri abdominale, pe măsură ce o boală progresează, aceasta poate avea consecințe ireversibile asupra organismului.

Teste și proceduri importante recomandate: Screening-urile de rutină pentru cancer

Pentru a nu primi un diagnostic întârziat al cancerului din cauza pandemiei și a începe tratamentul cât mai curând posibil, la recomandarea medicului se pot face colonoscopii, mamografii, screening pentru cancer de col uterin. De exemplu, dacă aveți antecedente familiale de cancer de sân sau ați avut o mamografie anormală în trecut, este recomandat să nu amânați vizita la medic. Intervenții chirurgicale sunt importante în unele patologii de natură oncologică și este recomandat să fie făcute la timp.

În unele afecțiuni cronice este nevoie de asistență medicală continuă

În timp ce unele afecțiuni cronice pot fi monitorizate la domiciliu, altele trebuie tratate personal. Un exemplu, pacienții cu insuficiență cardiacă congestivă sau boli renale cronice pot avea, de asemenea, nevoie de evaluări și tratamente mai frecvent.

Există simptome grave care necesită accesul la servicii de urgență

Iată doar câteva exemple: dureri în piept, presiune în piept, dificultăți de respirație sau alte simptome de atac de cord, amorțeală bruscă, slăbiciune, confuzie, pierderea vederii sau alte simptome de accident vascular cerebral, respirație dificilă, sângerări abundente, leziuni sau traume semnificative, febră mare, posibile oase rupte.

Pentru că sănătatea ta este importantă, în această perioadă, ai acces în siguranță la o gamă variată de servicii medicale de prevenție, diagnostic și tratament, în cadrul clinicilor, hiperclinicilor și spitalelor MedLife din toată țara. Pe o rază de 100 de km găsești un centru Medlife cu echipe profesioniste de medici și asistenți.

În cele peste 50 de clinici MedLife ai acces la consultații de medicină generală și specializată și servicii de imagistică. Unele dintre clinici oferă, de asemenea, servicii de spitalizare de zi. Anumite clinici sunt complet specializate, cum ar fi Mindcare, Spitalul de Ortopedie Obor și Spitalul de pediatrie, care dețin de asemenea unități ambulatorii dedicate.

În hyperclinicile MedLife ai acces la o gama largă de servicii de imagistică locale, inclusiv radiologie, densitate osoasă –DEXA, CT, MRI 3T, 2D-4D ultrasunete și mamografie.

Poți beneficia de asistență medicală pentru diferite specializări medicale și chirurgicale în cele 10 spitale și cele 3 unități suplimentare de spitalizare MedLife care au peste 900 de paturi autorizate și 32 blocuri operatorii.

Dacă nu te poți deplasa în aceasta perioadă, ai la dispoziție asistență medicală online (https://www.web-consult.medlife.ro/) pentru numeroase specialități (medicină generală, medicină internă, pneumologie, ORL, cardiologie, dermatovenerologie, endocrinologie, gastroenterologie, ginecologie, neurologie, neurochirurgie, pediatrie etc.), oferite de medici specialiști. Serviciile pot fi accesate de către toți pacienții care doresc să interacționeze cu un medic specialist pentru diverse patologii.

Articolul face parte din campania MedLife Facem România bine. http://www.medlife.ro/facem-romania-bine/

